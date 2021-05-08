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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2020年加州人口減少18.2萬 建州首次

【洛杉磯訊】
加州首次出現人口下降的趨勢。（Pexels）
加州首次出現人口下降的趨勢。（Pexels）

加州自1850年建州以來，人口連年成長。但是，2020年加州人口數量減少了18萬2000多人，也是加州史上第一次出現人口下降。

根據KTLA，7日公布了加州最新人口統計。上周美國人口普查局稱加州很可能丟失國會眾議院的一個席位，因為加州在過去十年的人口增長明顯慢於其他州。尤其最近幾年，越來越多的加州人搬離。對此，共和黨人認為是加州的高稅收高房價所致，加州獨立屋均價今年3月達到歷史新高點75萬8990元，與去年同期相比高出23.9%。

不過，加州州長紐森表示，2020年人口數量下降只是一個特例，稱是疫情所致。

據加州公共政策學院（Public Policy Institute of California）的一項人口數據分析，從2010年至2020年，加州有約610萬人搬至其他州，也有490萬人從外州遷至加州。但是，往年因為加州的國際移民人口和本地出生率大於死亡率，通常可以彌補加州流失的人口數量，但在2020年情況發生了變化。

早些年，加州每年有14萬至15萬來自其他國家的移民，但在2020年僅有2萬9000人。加州官員認為，其中一個原因是川普的簽證政策。2020年全球封城導致了來加州的國際留學生減少29%，約5萬3000人。

另外，加州出生率下降也是一個原因，事實上全美的出生率都在下降。

加州 移民 人口普查

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