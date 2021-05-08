疫情焦慮症 Flowly平台與咖啡館為顧客放鬆

Flowly與聖蓋博谷華人社區咖啡館茶館合作幫助消費者放鬆。（田子欣提供）

持續一年多的Covid-19疫情 ，導致很多人罹患了焦慮症。Flowly是一款專為慢性疼痛和焦慮症患者設計的移動應用程序，正在與聖蓋博 谷地區受歡迎的咖啡 館及茶館合作，利用客人等待飲料時間帶來放鬆和舒適的機會。

畢業於耶鲁大學的華裔青年田子欣（Celine Tien）是Flowly的創始人，自從COVID-19爆發以來，她注意到聖蓋博谷社區的很多居民，不僅受到疫情衝擊，並且遭遇種族仇視和仇恨襲擊，因此慢性疼痛加劇、焦慮不安和睡眠困難，心理健康受影響，他們開始向Flowly求助。

田子欣和她的團隊決定儘早將Flowly投放到蘋果應用商店（Apple App Store），幫助解決民眾的需求。Flowly移動平台得到美國健康研究院（NIH）的支持，使用虛擬現實（Virtual Reality）和生物反饋，治療慢性疼痛和焦慮症。

Flowly應用程序旨在為人們帶來放鬆和舒適，該應用程序將與生物反饋訓練相結合，透過傳感器收集實時心率，並向當事者顯示心率功能，通過虛擬現實世界，講解如何控制自己的心臟。人們可以每天花十分鐘時間，從Flowly會話中感覺，通過數據門戶跟蹤進度，並參與支持性的應用內社區。通過訂閱成為Flowly的用戶，可以收到一個套件，包括一個虛擬現實耳機和心率傳感器。

為了支持參與5月心理健康意識月（Mental Health Awareness Month），Flowly與聖蓋博谷華人社區一些受歡迎的咖啡館及茶館合作，例如巴沙迪那(Pasadena)的Jones Coffee和Copa Vida，聖蓋博(San Gabriel)的Tea Station，以及布班克（Burbank）的Romanting the Beans。在這些咖啡館等待飲料時，消費者可以掃描QR碼體驗手機上的免費呼吸會話，60秒呼吸體驗將在虛擬360度世界湖中優化放鬆。

田子欣希望借助這項60秒的正念訓練，可以提醒人們休息一下，並將日常呼吸練習融入生活中，改善心理和身體健康。