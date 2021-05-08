我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約60%成人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

疫情焦慮症 Flowly平台與咖啡館為顧客放鬆

記者丁曙／巴沙迪那報導
Flowly與聖蓋博谷華人社區咖啡館茶館合作幫助消費者放鬆。（田子欣提供）
Flowly與聖蓋博谷華人社區咖啡館茶館合作幫助消費者放鬆。（田子欣提供）

持續一年多的Covid-19疫情，導致很多人罹患了焦慮症。Flowly是一款專為慢性疼痛和焦慮症患者設計的移動應用程序，正在與聖蓋博谷地區受歡迎的咖啡館及茶館合作，利用客人等待飲料時間帶來放鬆和舒適的機會。

畢業於耶鲁大學的華裔青年田子欣（Celine Tien）是Flowly的創始人，自從COVID-19爆發以來，她注意到聖蓋博谷社區的很多居民，不僅受到疫情衝擊，並且遭遇種族仇視和仇恨襲擊，因此慢性疼痛加劇、焦慮不安和睡眠困難，心理健康受影響，他們開始向Flowly求助。

田子欣和她的團隊決定儘早將Flowly投放到蘋果應用商店（Apple App Store），幫助解決民眾的需求。Flowly移動平台得到美國健康研究院（NIH）的支持，使用虛擬現實（Virtual Reality）和生物反饋，治療慢性疼痛和焦慮症。

Flowly應用程序旨在為人們帶來放鬆和舒適，該應用程序將與生物反饋訓練相結合，透過傳感器收集實時心率，並向當事者顯示心率功能，通過虛擬現實世界，講解如何控制自己的心臟。人們可以每天花十分鐘時間，從Flowly會話中感覺，通過數據門戶跟蹤進度，並參與支持性的應用內社區。通過訂閱成為Flowly的用戶，可以收到一個套件，包括一個虛擬現實耳機和心率傳感器。

為了支持參與5月心理健康意識月（Mental Health Awareness Month），Flowly與聖蓋博谷華人社區一些受歡迎的咖啡館及茶館合作，例如巴沙迪那(Pasadena)的Jones Coffee和Copa Vida，聖蓋博(San Gabriel)的Tea Station，以及布班克（Burbank）的Romanting the Beans。在這些咖啡館等待飲料時，消費者可以掃描QR碼體驗手機上的免費呼吸會話，60秒呼吸體驗將在虛擬360度世界湖中優化放鬆。

田子欣希望借助這項60秒的正念訓練，可以提醒人們休息一下，並將日常呼吸練習融入生活中，改善心理和身體健康。

聖蓋博 咖啡 疫情

上一則

洛杉機汽油價連續上漲15天

下一則

母親節周末工業市駕駛攔檢逮捕兩人

延伸閱讀

洛縣老人日間中心重啟 華人搶頭香

洛縣老人日間中心重啟 華人搶頭香
老人日間中心重開 華人捷足先登

老人日間中心重開 華人捷足先登
雪中送炭 PPE Unit送近千商家防疫品

雪中送炭 PPE Unit送近千商家防疫品
疫情心理健康 專題報導／ 居家避疫精神萎靡少社交 連刷牙洗臉都省了

疫情心理健康 專題報導／ 居家避疫精神萎靡少社交 連刷牙洗臉都省了
疫情心理健康 專題報導／《應對篇》少看負面新聞 作息規律不忘紓壓

疫情心理健康 專題報導／《應對篇》少看負面新聞 作息規律不忘紓壓
疫情心理健康 專題報導／《詢醫篇》求助心理醫師 身邊人異狀莫輕忽

疫情心理健康 專題報導／《詢醫篇》求助心理醫師 身邊人異狀莫輕忽

熱門新聞

洛杉磯「停止仇恨亞裔」車隊遊行示威。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

2021-05-01 17:24
爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這