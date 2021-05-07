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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

內陸警方在210號公路發現人體殘骸

聖伯納汀諾訊
CHP資訊發布。（CHP臉書）
CHP資訊發布。（CHP臉書）

警方日前在210號公路上發現人體殘骸，據報導，警方7日放出警犬在現場搜索到更多殘骸，加州公路巡警局聖伯納汀諾辦公室發言人表示，可能是近日有行人被撞所致。

據報導，一名加州交通局工作人員於3日在State街以西，210號公路中間路障附近發現人的一隻腳殘骸，或屬於女性，丟在那裡已經有幾天了。警方7日午後動用警犬在現場搜索，又發現部分人體殘骸。初步認定，可能是交通事故撞擊行人導致。據稱，現場鄰近Ayala街210號公路西向線右邊線道，以及位於Pepper路及State街進出210號公路出入口，在調查期間均實施交通管制。

警方表示，3日上午約9時12分，一隻腳殘骸被交通局工作人員發現，經確認屬於為女性右腳，已出現腐爛。隨後這隻右腳殘骸被送到聖伯納汀諾縣警局法醫處，尚未公布結果。警官羅賓森表示，近期附近醫院尚未有患者丟失腳報告。

據稱，這不是加州交通局工作人員首次在公路上發現異體。2020年11月間，公路清雪車駕駛在優勝美地景區附近一處偏僻公路，發現一具男性和一具女性遺體。

加州交通局發言人表示，該事件正在調查中，無法發表任何評論，希望警方能盡快查清原因。

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