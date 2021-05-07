聖地牙哥加大校友陳秋山 捐母校500萬創建台灣中心

聖地牙哥加大台灣學生會的活動豐富多彩。（UCSD提供）

聖地牙哥加州大學 （UCSD）校友陳秋山（Chiu-Shan Chen）博士，6日承諾向該校藝術與人文科學部（Division of Arts and Humanities）捐贈500萬美元，建立一個新的台灣 研究中心，介紹台灣文化藝術，擴大和加深對台灣和台美人的文化理解。新台灣研究中心將於今年9月中旬開幕，這也是該校藝術人文科學部收到的最大筆禮物之一。

陳秋山是該校1969屆電腦工程博士，也是聖地牙哥加大的長期支持者，他和夫人Rufina Chen承諾的500萬元捐款分為五年提供，每年100萬元。這筆禮物將為聖地牙哥加大對亞太地區和台灣研究做出貢獻，並且彰顯校友對母校的慷慨回饋，以及對台美文化交流的積極承諾。

將主持聖地牙哥加大台灣研究中心的廖炳惠教授6日表示，陳秋山校友捐贈的這筆經費，將用於擴大宣傳台灣文化，介紹傑出的台灣作家和音樂家，定期放映台灣電影和舉辦新書發表會，以及拍攝事業有成的台美人紀錄片，推展台美兩地文化交流。

廖炳惠進一步指出，事實上台美文化文流早已在聖地牙哥加大校園進行，幾年來在他的主持下，已經介紹了著名作家白先勇、張愛玲等人的代表作，以及音樂家蕭泰然、江文也的作品，將華文文學和台灣音樂推向國際社會和主流教育界。在台灣中心開幕式上將發表美國學者的新書「Resounding Taiwan（響徹台灣）」 。

聖地牙哥加大校長科斯拉（Pradeep K. Khosla）發表書面聲明指出，UCSD因其在亞洲和美洲的專業知識而獲得國際認可，並專注於科學、技術、藝術和政策的交流。隨著全球經濟進入太平洋時代，來自世界各地的多元化學生和學者們，對於研究該地區的歷史、文化和影響都非常感興趣。陳秋山校友的慷慨捐贈，將幫助UCSD進一步擴大其在環太平洋研究中的獨特地位。

陳秋山來自台灣，1969年在聖地牙哥加大獲得電子和電腦工程博士學位，後來又去英國曼徹斯特（Manchester）擔任博士後研究。作為一名成功的物理學家和企業家，陳秋山於1982年與他人共同創立了位於聖地牙哥的太平洋生物技術公司（Pacific Biotech Inc.），以及1994年共同創立了Wyntek診斷程序公司。雖然學業和職業生涯曾將他帶往世界上多個地方，但陳秋山和夫人最終選擇在聖地牙哥安居樂業，並且始終與台灣保持密切的聯繫。