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百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

記者王若然／蒙特利公園市報導
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

蒙特利公園市（Monterey Park）華裔老人熊振翔，5月15日就要過百歲生日，仍然身體硬朗，聽力、記憶力都很好。這位「世紀老人」70歲時才來美國，之後重新開始學英文。她分享養生秘訣，稱心境坦蕩，積極接受學習新事物是關鍵。

視頻來源：讀者梁女士╱記者王若然後製

熊振翔是在1991年，70歲時來到美國加州的蒙特利公園市。她說，當時是老伴先來美國，他在這裡找到一份薪水不高但還不錯的工作就定居下來。那時剛剛退休的她也決定來美國定居。

熊振翔來美前一直在中國大陸生活，她30多歲時開始在北京航空航天大學教授數學，到70歲退休。她說，中國大陸法定退休年齡為60歲，她申請一直教書到70歲才退休。在中國生活了大半輩子的她，決定來美國生活，對此她沒有擔心什麼，她說蒙市很多華人，沒有感到生活有任何不便。她來美國之後，很驚喜地聯絡到高中時期的同學，約六七個人。有朋友陪伴並不孤單，提到她的丈夫80歲時過世了。

來美國之後，熊振翔開始上學校學英文。如今她會唱好幾首英文歌。唱歌是她的業餘愛好，她最多時參加三個歌唱小組，每個小組每周都有一次唱歌活動，國語、粵語、英語歌她都會唱。此外她每周會去教堂做禮拜，是教堂唱詩班的一員。她在中國上中學時，學校是教會學校，從那時起她就是虔誠教徒。除了唱歌，平時還會在美國數學會做義工。熱愛數學的她，經常還會做數學填字遊戲。

熊振翔的兒子張先生說，母親就是一心在數學上，平日也不會有雜念。熊振翔說，她的脾氣坦然，從來沒跟人起過衝突，與人為善。還說她是慢性子，遇事從不著急。她不會想著要賺大錢，以前夫妻兩個人花銷足夠就可以了。

熊振翔目前住在蒙市老人公寓，平日她的兒女會過來幫忙做飯。她每天也會出去散步30分鐘。她喜歡吃麵食，基本上五穀雜糧什麼都吃，不會挑食。

熊振翔有四個兒子和一個女兒。除了在身邊照顧的一兒一女外，另外兩個兒子分別在美國西雅圖和澳大利亞。

熊振翔20年的好朋友梁女士說，她身邊的朋友都很羨慕熊振翔的精力，說希望自己在百歲時，也可以像熊振翔這樣繼續唱歌。像熊振翔這樣一位在中國大陸生活的人，能把並非自己方言的粵語歌，唱的這麼好真是很少見。熊振翔並且常常會做負責的數學填字遊戲，大家都很佩服她。

百歲老人熊振翔。（張先生提供）
百歲老人熊振翔。（張先生提供）

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