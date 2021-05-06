疫苗供過於求 南加橙縣關閉多處大型接種站 洛縣不關

南加州各縣新冠疫苗注射預約嚴重下滑。（本報檔案照）

南加州 多縣的新冠疫苗 注射預約近期嚴重下滑，許多地區的疫苗接種站出現供過於求的情況。橙縣衛生局官員6日宣布將關閉多個大型疫苗接種站；根據洛縣 衛生局局長費若（Barbara Ferrer），洛杉磯縣的大型疫苗接種站不打算關閉，但將計畫縮小各站規模。

費若提到，聯邦政府方面已下達通知，預計最快可在下周開放12至15歲青年接種疫苗，因此輝瑞疫苗需求量將可能增加。再加上為了讓有需求的民眾方便前往打針，洛縣目前不考慮關閉任何一處的大型疫苗接種站。她說，目前各站每日仍有約1000劑疫苗施打的預約。接下來將仔細觀察各站的疫苗接種率、哪些人到站打疫苗、該站施打疫苗的方便度等，未來再決定是否應該關閉疫苗接種站。

根據數據顯示，這周的疫苗預約量比上周少了25%，上周日只有39%洛縣居民完成接種疫苗，其中有67%為65歲及以上長者，33%為16至64歲間的成人。費若說，目前尚不確定洛縣得有多少人接種疫苗，才可達到「群體免疫」的程度，目前只求越多人接種約好。日前有政府官員指出，洛縣必須有80%人口接種疫苗，才能達到「群體免疫」。