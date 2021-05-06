南加洛杉磯世紀城是模範生：近85%完成疫苗接種

加州上周發布了一組新數據，顯示在該州1700多個郵遞區號中，有多少居民已經完全接種或至少接種了一劑COVID-19疫苗。（加州健康及人資服務局截圖）

加州 上周發布了一組新的數據，顯示該州1700多個郵遞區號中，有多少居民已經完全接種或至少接種一劑COVID-19疫苗 。該數據顯示，洛杉磯縣是南加州六縣中疫苗接種量較高的，其中郵遞區號90067有近85%人口完成疫苗接種。這個郵遞區號位於鄰近洛杉磯加大 的世紀城（Century City) 。

該數據每周三固定重新刷新。根據5月5日最新數據，郵遞區號90067的16歲以上居民有2243人，其中1925人完成疫苗接種，618人目前已施打第一劑疫苗。完成接種新冠疫苗率為85.8%，是目前洛杉磯縣接種人數最多的地區。

郵遞區號91801位於華人聚集的阿罕布拉市，該帶的人口明顯比世紀城人口多，16歲以上居民共有4萬6865人，截至5日，有2萬1624人完成疫苗接種，另8876人已接種第一劑疫苗。該地區完成接種疫苗率為46.1%。蒙特利公園市郵遞區號91754也住了許多華人，16歲以上居民共2萬8126人，完成疫苗接種人口為1萬6314人，約50.3%，已施打第一針的人數為6060人，約23.2%。無論是打第一劑或已完成第二劑接種，該區的接種疫苗率為79.5％。

至於洛縣接種疫苗率最低的地區座落於郵遞區號90263，16歲以上居民只有1838人，其中只有227人完成接種疫苗，完成接種率為12.3%，另106人已打了第一針。郵遞區號90263位在馬里布（Malibu)，鄰近沛普丹大學（Pepperdine University) 。

自12月開始推廣接種以來，截至5月6日，加州已經注射疫苗3139萬8938劑新冠疫苗。加州6日的確診率為1.3%。有興趣使用郵遞區號查詢接種率的民眾，可上https://public.tableau.com/profile/ca.open.data#!/vizhome/LHJVaccineEquityPerformance/MapView?publish=yes。