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洛杉磯非裔被攔檢比白人高五倍 自身原因或族裔歧視？

記者楊青／綜合報導
在洛杉磯，非裔被攔檢比白人高五倍。（洛市官網下載）
在洛杉磯，非裔被攔檢比白人高五倍。（洛市官網下載）

加州一項調查發現，非裔駕駛人被警察攔檢比例為其他族裔的五倍以上，到底是族裔歧視還是自身原因？見仁見智。

加州進步計劃加州和推動洛杉磯 （Advancement Project California and Push L.A.）本週發布的一份報告顯示，與白人駕駛人相比，洛杉磯的非裔駕駛人因交通違規而被警方攔檢的可能性高五倍，被逮捕的可能性是白人駕駛人的九倍。

該報告針對的是洛杉磯警察局，指稱其警察的交通攔檢存在種族和經濟偏見。該報告分析了洛杉磯警察局轄區2018至2020年的公共數據指出，非裔占洛杉磯人口9％左右，但他們卻占了洛杉磯交通攔檢和罰單的27％；同時，白人比例為洛杉磯總人口的28.5％，但白人被攔檢和罰款只占18％。根據該報告，拉丁裔駕駛人在開車時被攔檢機率是白人的1.6倍，而因交通違規而被逮捕的機率是白人的3.5倍。

該報告分析認爲，違章攔檢與一個地區的貧困率相關，洛杉磯的低收入非裔社區比低收入白人社區的違章檢查站和罰單更多。此外，與白人相比，警察對非裔和拉丁裔駕駛人盤問花費的時間更多。洛杉磯警察局對非裔駕駛人的盤問和檢查時間平均花費22分鐘，在白人司機上的平均停留時間為15分鐘。

該報告建議洛杉磯警察局減少交通攔檢，改爲由民間組成的交通檢查站；撤銷洛杉磯市警察局在南洛杉磯地區的大都會分局；未經同意警察不能對車輛進行搜查；要求警察局督導警員對其不當行爲負責。

不過不少民眾認爲，此一報告相當偏頗，進一步削弱警察執法力度，放縱違法。部分民眾質疑，非裔和拉丁裔駕駛人被攔檢比例較高，到底是自己確實違章的原因，還是確實存在歧視，還有待進一步分析。

洛杉磯 警察 非裔

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