熊貓快餐設立1000萬元「熊貓社區基金」協助社區

熊貓快餐創始人程正昌和蔣佩琪夫婦(Andrew and Peggy Cherng)。(熊貓快餐官網)

熊貓快餐連鎖店(Panda Express)5日宣布將設立1000萬元的「熊貓社區基金(Panda CommUnity Fund)」協助社區。而為響應5月是亞太裔傳統月(Asian American & Pacific Islander Heritage Month),這筆資金中的150萬元將專用在亞太裔族群身上,計畫在接下來的五年,持續提供更多資源給亞太裔族群。

這筆資金專用在教育 上,及透過像是The Asian American Foundation等合作機構,設立更多賦予力量的項目。目前有三個單位率先取得這筆基金,包括Asian American Advancing Justice Chapters、GoFundMe .org AAPI Community Fund、及Welcome to Chinatown and the Asian Mental Health Collective。

熊貓快餐連鎖店創始人之一的蔣佩琪(Peggy Cherng)表示,經過一年的疫情 及仇恨內亂,讓大家團結一致成為更重要的使命,熊貓快餐願意提供更多資源及平台,賦予社區正向能量。