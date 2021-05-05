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熊貓快餐設立1000萬元「熊貓社區基金」協助社區

記者謝雨珊／綜合報導
熊貓快餐創始人程正昌和蔣佩琪夫婦（Andrew and Peggy Cherng）。（熊貓快餐官網）
熊貓快餐創始人程正昌和蔣佩琪夫婦（Andrew and Peggy Cherng）。（熊貓快餐官網）

熊貓快餐連鎖店（Panda Express）5日宣布將設立1000萬元的「熊貓社區基金（Panda CommUnity Fund)」協助社區。而為響應5月是亞太裔傳統月（Asian American & Pacific Islander Heritage Month），這筆資金中的150萬元將專用在亞太裔族群身上，計畫在接下來的五年，持續提供更多資源給亞太裔族群。

這筆資金專用在教育上，及透過像是The Asian American Foundation等合作機構，設立更多賦予力量的項目。目前有三個單位率先取得這筆基金，包括Asian American Advancing Justice Chapters、GoFundMe.org AAPI Community Fund、及Welcome to Chinatown and the Asian Mental Health Collective。

熊貓快餐連鎖店創始人之一的蔣佩琪（Peggy Cherng）表示，經過一年的疫情及仇恨內亂，讓大家團結一致成為更重要的使命，熊貓快餐願意提供更多資源及平台，賦予社區正向能量。

熊貓快餐連鎖店（Panda Express）將推出1000萬元的「熊貓社區基金（...
熊貓快餐連鎖店（Panda Express）將推出1000萬元的「熊貓社區基金（Panda CommUnity Fund)」協助社區。（本報檔案照）

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