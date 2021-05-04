地震預報系統進展重大 美西可望提前一分鐘獲預報

美國地震 預警系統手機 提前警報取得重大進展。美國地震預警系統4日上午向華盛頓州移動手機用戶測試地震預警警報成功，意味著整個美西地區在地震發生之前的數秒甚至一分鐘之前，就能接受手機警報，爭分奪秒提前逃難。

位於巴沙迪那的美國地震預警中心，2018年啓動洛杉磯地區的移動手機用戶地震預報警報系統（earthquake early warning system alerts），2019年擴展至加州的其他地區，在加州的其他地區進行擴展。今年3月，俄勒岡州的移動電話用戶開始獲得地震預警系統警報的使用權。4日在華盛頓州的測試成功意味著，從現在開始，從加拿大邊境到墨西哥邊境的任何地方，所有的手機用戶都可獲得地震早期警告，也就是說當這些地區發生地震時，手機持有者能夠提前數秒甚至一分鐘就獲得警報。

美國地質調查局地震科學家、ShakeAlert預警系統通訊協調員Robert de Groot解釋，地震提前警報系統之所以起作用，是因為目前美國通信系統的速度要比震動波在地面上移動的速度快。居民提前獲得警報，哪怕只是提前幾秒，人生安全和財物損失的程度都會大大降低，比如民眾可以利用短短時間離開危險地區，保護自己，醫院也有足夠的時間警告醫生從病人身上取消手術刀，高層電梯也可採取緊急措施暫停運行，火車也可及時減速，降低避免風險。

地震科學家表示，根據目前的地震預報水平，如果卡斯卡迪亞俯衝帶（ Cascadia Subduction Zone，西海岸數百英里的巨大斷層帶）延伸至太平洋發生九級地震，西北太平洋地區的居民將可以提前80秒獲得警告。卡斯卡迪亞俯衝帶在1700年1月26日的地震中發生斷裂，不僅向西北太平洋地區發送了災難性的海嘯，日本數千英里地區也發生海嘯。