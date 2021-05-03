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洛杉磯縣 連續兩天新冠肺炎零死亡

洛杉磯訊
洛杉磯發送全市警報，提醒人們接種新冠疫苗。（unsplash.com）
洛杉磯發送全市警報，提醒人們接種新冠疫苗。（unsplash.com）

洛杉磯縣府3日宣布，當日新增新冠肺炎死亡病例為零，這是連續兩天新增為零死亡數。雖然統計數字或因上周末報告遲滯有誤差，但正如洛縣公衛局長費若所說，還是能提振洛縣在本周前邁入更寬鬆的黃色疫情等級，和其伴隨的重啟經濟標準信心。

根據以往慣例，疫情統計數字往往在周日、周一比較低，與周末統計報告遲滯有關。不過連續兩天感染死亡數都為零，對急切盼望生活盡快恢復正常的人們來說，仍是好消息。公衛局長費若表示，希望疫情感染死亡數在未來一周持續保持低水平。

據統計，洛縣目前新冠肺炎感染死亡總數2萬3914例。3日新增感染數255例，至此洛縣感染總數為123萬3985例。據州府統計，目前洛縣感染入院病患386例，較比前一天下降，其中96例在加護病房，重病患較比前一天稍有增加。

費若對本周洛縣前進疫情更寬鬆的黃色級充滿信心，但她表示，還要看州府對洛縣疫情的主要數據評估。

費若也擔心洛縣疫情樂觀形勢被一些負面因素抵消，比如疫苗接種人數下降。她表示，截至4月23日一周內，縣域施打疫苗61萬1592劑，而近一周，接種數量下降24%。作為公衛局局長的職責，不能命令民眾必須接種疫苗，但需要提醒的是，讓人們放心，接種疫苗是安全的而且是超級有效的（Super-effective）。

洛縣 疫情 疫苗

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