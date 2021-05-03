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假冒名牌商品充斥坊間 聯邦政府：母親節購物注意假貨

記者李雪／綜合報導
假貨猖獗，當局提醒消費者注意。(CBP圖片)
假貨猖獗，當局提醒消費者注意。(CBP圖片)

美國海關和邊境保護局（CBP）提醒消費者在5月9日母親節購物時，要警惕假冒商品。該局在2020財年，於全國緝獲了2萬6500批包含假冒偽劣商品的貨物，如按真品估價，將近13億元。如今非法製造商利用電子商務的迅速發展，向美國消費者出售假冒商品。

「假冒產品對美國及其公民構成了刑事，金融和消費者安全風險」，CBP洛杉磯運作辦公室主任Carlos C. Martel說，「購買假冒商品通常會為犯罪企業和活動的資金提供支持，例如洗錢，走私以及非法槍枝和毒品的販運」。

CBP人員每天在美國各地截獲發往消費者和市場的假冒商品。最近CBP的收繳成果包括：在洛杉磯長堤港收繳價值為36.6萬元的假冒名牌香水，假冒香水和化妝品中可能含有有害化學物質；在俄亥俄州辛辛那提市的426萬元假冒珠寶；在伊利諾伊州芝加哥的國際郵包設施中，近63.6萬元的假冒名牌手袋、珠寶和配飾；在佛羅里達州的邁阿密發現500多部假iPhone，假冒電子產品可能對消費者造成嚴重的火災隱患。

CBP數據表明，手袋、錢包、服裝、鞋類、手錶、珠寶和消費類電子產品，被偽造的風險較高。流行品牌的偽造版本會不時在在線市場和跳蚤市場上出售。除了構成潛在的健康和安全隱患之外，假冒商品的質量通常也較低。例如包裝上的標籤剝落，劣質墨水或打印錯誤，以及包裝鬆散的物品，都可能說明購買的產品是不合法的。假冒的服裝和手袋可能會有標籤縫製不好或不均勻，以及尺寸或設計不當的徽標。假冒電子產品的性能，通常以電池壽命短和經常過熱為特徵。

該局建議消費者採取簡單步驟，來保護自己和家人免受假冒商品的侵害。包括直接從官方店或授權零售商處購買商品；在網上購物時，閱讀賣家評論並檢查其美國電話號碼，和可用於與賣家聯繫的地址；查看CBP的「消費者電子商務假冒意識指南」；牢記如果某種產品價格優惠到令人難以置信，那可能就真的不可信。

該局希望民眾舉報可疑的假冒產品，可訪問CBP的在線舉報網站，或致電1-800-BE-ALERT。有關假冒商品的更多信息，有專門網站StopFakes.gov。

假貨猖獗，當局提醒消費者注意。(CBP圖片)
假貨猖獗，當局提醒消費者注意。(CBP圖片)
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假貨猖獗，當局提醒消費者注意。(CBP圖片)
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CBP 美國 洛杉磯

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