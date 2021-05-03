慶祝新聞自由日 蒙特利公園市表彰華文記者

新聞自由日，蒙市表彰華文記者。（記者王若然／攝影）

為慶祝世界新聞自由日「World Press Freedom Day」，蒙特利公園市（Monterey Park）市長饒影凡(Yvonne Yiu)連同多位市議員，3日中午舉行蒙市首次表彰華文媒體記者的活動，感謝大家長年累月的辛勞及貢獻。

饒影凡致詞表示，蒙市亞裔 人口逾66%，華人比例48%，對蒙市而言，華文媒體的角色顯得尤為重要。尤其是去年新冠肺炎疫情發生初期，加州 及洛杉磯 縣頒佈居家避疫令，記者們仍然冒著生命危險，跑在最前線為民眾提供最新的資訊，敬業精神可嘉，令人敬佩。她從她參選、當選及就任蒙市議員以來，一直希望能與大家相聚一起，加強溝通及交流，共同為蒙市發展集思廣益，建設美好的城市，讓民眾安居樂業。

當天活動副市長羅霈霆、市議員梁僑漢、市府經理Ron Bow。Ron Bow都出席，宣讀受表彰的媒體和記者，記者一一上台接受表彰。包括洛杉磯世界日報在內的多家華文媒體都獲得表彰。

當天午餐由饒影凡自掏腰包招待記者，她客氣的表示，難得有機會與大家相聚，實在不成敬意。

蒙市黃大仙教育基金會也特別贊助2千多個KN95口罩，給出席記者作日常採訪使用，來保障媒體記者的健康。

世界新聞自由日是由聯合國創建，旨在提高新聞自由的意識，並提醒政府尊重和提升言論自由的權利，2021年世界新聞自由日的主題是「將信息視為公共產品」，該主題呼籲將信息珍視為一項公共產品的重要性，探索在內容生產、傳播和接收方面可採取的舉措，加強新聞發展，提高透明度。