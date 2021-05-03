2500名中南美洲無證孩子陸續進住南加一大型會展中心

波莫那會展中心（Fairplex in Pomona）近期開始陸續進住2500名來自墨西哥邊境的中南美洲無證兒童。首批250人已在剛剛過去周末到達.（波莫納會展中心）

在進住南加洛杉磯縣南邊的長堤 會展中心（Long Beach Convention Center）之後，洛縣 東區的波莫那會展中心（Fairplex in Pomona）近期將陸續進住2500名來自墨西哥邊境的中南美洲無證孩子。首批250人已在剛剛過去周末到達，其餘將在本周從聖地牙哥 和亞利桑納州的Yuma等地陸續到達。

聯邦衛生與公共服務部表示，這些孩子來自薩爾瓦多、瓜地馬拉和洪都拉斯，年齡大都在12至17歲之間，大多數是男孩。與長堤和聖地牙哥等兩個避難所一樣，聯邦和洛縣政府希望這些孩子儘快和他們的家人團聚，或儘快找到看護人。這些孩子在到達波莫那會展中心之後，將接受新冠病毒（COVID-19）快速篩查測試和所有健康狀況評估，未接種麻疹、腮腺炎、風疹和水痘疫苗的孩子將要接種。

波莫那會展中心上周開始特別騰出大廳，為這些孩子準備起居空間，所有的居住空間按不同年齡劃分，每個小組大約安排了24至32張床鋪，在此期間，中心每天將提供三頓飯，多個足球場和休閒區，將有專人為孩子們上課，同時提供心理保健、翻譯服務和宗教資源。波莫那聯合學區部分教師將給與幫忙。

據瞭解，波莫那會展中心目前暫時預計給這些無證孩子提供兩個月的免費食宿，但相關運營可能會持續到今年年底。如果到時這些孩子無家人認領，聯邦衛生與公共服務將與洛杉磯縣兒童與家庭服務部，以及當地的非營利組織合作，尋找寄養家庭和收養人。根據過往案例，超過80％的孩子至少有一個家庭成員居住在美國；超過40％的案件中，該家庭成員是父母或法定監護人。

波莫那會展中心是南加州地區今年以來第三個無證兒童臨時收容所，無人陪伴的未成年人從4月22日開始前往長提會展中心，聖地牙哥的一個庇護所目前為約500名無證少女提供服務。

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