2021年橙縣台灣傳統周系列活動線上隆重開幕

駐洛杉磯經文處觀光組組長施照輝向大家介紹了台灣的好山、好水、好風情，以及台灣開發了許多新景點、新玩法，讓大家才知道原來台灣也可以這樣玩啊！（橙僑提供）

由柑縣台灣 同鄉會、柑縣台美商會、橙縣華人 獅子會、橙縣華人商會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會、台灣人公共事務會柑縣分會、台美公民協會柑縣分會等七大社團共同舉辦的2021年橙縣台灣傳統週系列活動開幕典禮，5月2日在橙縣華僑文教服務中心禮堂登場，活動由五位共同召集人僑務諮詢委員呂耀勳、林翠雲及僑務顧問黃河芬、徐湛生、張欣珠等共同主持，並分別介紹今年活動的內容。

今年橙縣台灣傳統週系列活動舉辦日期從5月2日至22日，因為目前仍受新冠肺炎疫情的影響，傳統週系列活動項目採精簡、實體及線上方式來辦理，項目包括開幕典禮、台灣觀光介紹講座、台灣經點音樂欣賞、台美畫家聯展、醫學講座及居家園藝喜樂講座等五項活動，透過實體與線上的活動，展現台灣豐富多元的優質文化，並促進主流人士對台灣的瞭解與重視。

開幕典禮當天，並邀請僑務委員會委員長童振源博士、駐洛杉磯經文處黃敏境處長、聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)、柯瑞亞(Luis Correa)、波特(Katie Porter)、金映玉(Young Kim)及橙縣縣政委員魏格納(Donald Wagner)、杜安祖(Andrew Do)等人錄影致詞並致贈題詞表達祝賀與鼓舞之意。

開幕典禮結束後第一場活動「台灣觀光介紹」立刻上場，由駐洛杉磯辦事處觀光組施照輝組長主講，他介紹了台灣的好山、好水、好風情，他說台灣有完整的高山及海洋地貌，有琳瑯滿目的夜市美食，還有令人不捨離開的最美人情等，他還告訴大家這些年台灣開發了許多新景點、新玩法，讓大家才知道原來台灣也可以這樣玩啊。

當天透過橙僑中心Webex及臉書直播的貴賓，包括僑務委員張德芝、杜武青、張珮鑾、溫玉玲、僑務諮詢委員傅家康、謝家樹、許清松、僑務顧問蔡玟慧、林幸隆、柑縣台灣同鄉會會長簡榮三、柑縣台美商會會長沈柏文、橙縣華人獅子會會長陳鳳桃、橙縣華人商會會長吳正中、柑縣台灣醫師及牙醫師公會會長呂兆鎧、台灣人公共事務會柑縣分會會長黃河芬、台美菁英協會會長楊婷，以及包括洛杉磯及聖地牙哥地區僑胞約350人參加。