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亞裔分享學校種族歧視事件： 有亞裔為免排擠也瞎起哄

記者李雪／聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾高中生Amber Phung分享自己的經歷。（視頻會議截圖）
聖瑪利諾高中生Amber Phung分享自己的經歷。（視頻會議截圖）

聖瑪利諾高中生Amber Phung於2日在一次關於反亞裔仇恨的座談會上，分享了自己在高中，以及母親在社區被人語言攻擊的親身經歷。在她的經歷中，甚至有亞裔學生為了不被排擠，而跟隨在歧視自己族裔的視頻下留言起哄。

Amber表示，去年一天她母親去一家超市時，被另一位女士語言攻擊包括「滾回你的國家」，和稱她「將冠狀病毒帶入美國」。她表示這很可悲，因為這位女士根本不知道媽媽在這個國家所經歷的苦難，包括非常艱辛的奮鬥，在一個新的國家半工半讀，打多份工為了撫養一家人。而這位女士的種族歧視和冷漠的評論，令她媽媽非常難過，她告訴Amber她感到在這裡不被受歡迎，好像她所有的成就和辛勤工作一文不值，因為那位女士所說的，「美國不是她的家」。

Amber表示，這件事讓她看到歧視和反亞裔情緒的世界，而這個世界令她震驚，因為這種文化已進入她的校園。她回憶去年5月，一個高中同學給她發來一段TikTok視頻，視頻在社交媒體上公然仇恨亞裔，說華人很噁心，每頓飯都吃了冠狀病毒蝙蝠等。她當時非常驚訝，因為其中一個傳播這種言論的正是同校學生，而聖瑪利諾高中一半以上學生都是亞裔美國人，這更令她感到不安全。

Amber立刻寫了郵件發給幾乎所有高年級的學生，並發送給校長和副校長。幾天後，發布視頻的那位高中二年級學生給向Amber發來一段明顯是在網上複製來的道歉用語。Amber表示，這件事令她感到震驚的是同謀模式，因為在那條視頻下，有他的朋友們評論和大笑，為這種種族主義加油打氣。尤其令人困惑的是，其中也有華人。Amber意識到這些學生的共謀源於恐懼，因為害怕不合群會使自己成為一個格格不入的人，反而講「笑話」會更安全。

她希望大家都能積極地反對種族主義，因為站在旁觀者的立場，看到有人受到歧視時不加入出聲的話，並不意味著這個問題就沒有了，相反會使問題更惡化。

亞裔 種族歧視 美國

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