慈濟1000劑莫德納疫苗 1日下午4點前隨到隨打

慈濟美國總會1日上午8時開始在慈濟核桃教育園區為民眾免費接種備疫苗，接受預約以及非預約民眾施打，歡迎民眾充分利用，注射活動至當天下午４時爲止。（記者楊青／攝影）

慈濟美國 總會1日上午8時開始在慈濟核桃 教育園區為民眾免費接種疫苗 ，為接受預約和非預約的民眾施打。慈濟當天準備了1000劑莫德納（Moderna）新冠肺炎疫苗，歡迎民眾充分利用，疫苗注射活動持續到當天下午４時。

洛杉磯縣警察局至少五輛警車在現場維持秩序，慈濟60多位義工人員以及來自洛杉磯各地的護士義工在現場提供服務，整個活動秩序井然。

本次疫苗施打活動，開放給需要施打第一劑或第二劑疫苗、18歲以上且不論身分的民眾。除了預約登記者外，也同時開放給隨機進來的民眾，但18歲以下的未成年人需要家長或看護人陪同。

慈濟美國總會執行長陳濟弘表示，儘管南加州疫情漸趨緩和，但每日仍有新增病例出現，依舊有人不幸往生，多項研究顯示接種疫苗將可大幅降低新冠肺炎感染率。為保護個人與家人健康，政府鼓勵所有尚未接種疫苗的居民要儘快接種疫苗，一起攜手消弭病疫。他說，當天的免費施打活動手續非常簡單，預約民眾核對名字信息後就可以打針，即便是沒有預先登記的民眾，只要簡單填寫一下個人信息，就可以打。

慈濟核桃教育園區：1920 Brea Canyon Cut-off Rd, Walnut, CA 91789