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南加橙縣八大僑團聲援台灣參加世界衛生大會

蕭迪玉
僑務諮詢委員傅家康說明國際友人草根支持的重要性。（本報記者/攝影）
僑務諮詢委員傅家康說明國際友人草根支持的重要性。（本報記者/攝影）

橙縣訊】橙縣八大僑團代表30日上午在橙僑中心舉辦聲援台灣參加世界衛生大會活動，以台灣成功防疫的經驗，呼籲關心台灣居民健康權利的各界人士，在世界衛生大會開會期間，寫信給美國國會議員爭取國際支持。

此次聲援大會採結合線上與現場方式進行，僑委會委員長童振源、衛福部部長陳時中及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境均以錄影致詞與會。除了現場出席的僑界代表之外，也有來自世界各地的僑胞透過線上會議連線參與。

柑縣台灣醫師及牙醫師公會創會會長楊熾勳，代表出席各僑團提出兩種訴求及三項呼籲，他強調，台灣居民爭取加入世衛組織，是保障基本的健康權益，對維護全世界人民的健康是必須且必要的。橙縣八大僑團呼籲世界各國領袖支持台灣加入世衛，並希望關心此項議題者，在世界衛生大會期間，一人一信向美國國會議員請願，引導媒體對此事的關注與報導。

北美洲台灣人醫師協會基金會董事長許正雄，為了聲援台灣加入世界衛生組織，曾四度前往日內瓦，在世界衛生大會會場前，穿著印有聲援台灣標語的上衣，還利用吸睛的三太子、世衛寶寶及三輪車等宣傳方式，爭取世界各國友人的支持。許正雄在會中津津樂道往年聲援台灣的故事，並誓言明年再度率團前往日內瓦，為台灣人的健康權益發聲。

橙縣僑教中心主任蔣翼鵬指出，全球新冠疫情期間，台灣一年之內染疫人數不到千人，因新冠肺炎而去世的患者僅有11人，成為世界各國普遍肯定的防疫優等生。沒有國家能獨自面對疫情侵襲，國際合作才是成功抗疫之道，新冠疫情突顯台灣加入世界衛生組織的必要。

發起聲援台灣參加世界衛生大會的僑團包括：柑縣台灣醫師及牙醫師公會、北美洲台灣人醫師協會基金會、台灣人公共事務會柑縣分會、柑縣台美公民協會、柑縣台美商會、柑縣台灣同郷會、Laguna Woods台灣同郷會、海外青年文化志工協會橙縣分會。

在橙縣行醫數十年的許正雄，津津樂道組團前往日內瓦，在世界衛生大會會場前聲援台灣入...
在橙縣行醫數十年的許正雄，津津樂道組團前往日內瓦，在世界衛生大會會場前聲援台灣入會的經歷。（本報記者/攝影）
聲援台灣參加世界衛生大會的橙縣僑團代表，齊呼口號支持台灣。（本報記者/攝影）
聲援台灣參加世界衛生大會的橙縣僑團代表，齊呼口號支持台灣。（本報記者/攝影）

台灣 橙縣 世衛

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