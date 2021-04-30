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關閉412天迪士尼樂園重開 首批遊客喜極而泣

記者張宏／安那罕報導
迪士尼董事會主席Bob Iger和員工合影。（記者張宏／攝影）
迪士尼董事會主席Bob Iger和員工合影。（記者張宏／攝影）

迪士尼，我們回來了！我們熬到了相聚這一天！」，時隔412天的相聚，加州人喜極而泣。加州迪士尼樂園30日重新開放，這是繼1955年迪士尼樂園首次開園後的第二次開園，來自四面八方的人們早上8時準時進入園區，回到承載他們童年、和家人相處快樂記憶的樂園。

（影音來源：記者張宏）

關閉了412天之久的加州迪士尼樂園30日早晨宣告重開，迪士尼執行長Bob Chapek在開園儀式上表示，感謝所有工作人員的努力，感謝所有人的支持，這裡仍然是獨一無二的迪士尼樂園，希望人們再次在這裡留下奇妙美好的記憶。

早上8時正式開園，等在外面的第一批客人陸續進場，迪士尼工作人員位列道路兩旁，向遊客們喊著「歡迎回來，我們都做到了！」客人們來自四面八方，不少人都盛裝打扮就為紀念這個特殊時刻，還有人專門定做了開園T恤。

在歡呼聲中，很多人喜極而泣，一名女子一邊擦眼淚，一邊喊著「我以為再也無法回到迪士尼」。一名男子紅了眼眶，他說，過去的400多天裡，有人失去了家人，有人失去了生命，很多人從此再也無法回到這個充滿快樂回憶的地方。他很幸運，能重新回到這裡，一切都好像沒有改變，但一切也都改變了。

兩名華人女高中生也在首批客人裡，她們表示，父母幫她們訂的票，真的在家憋太久了。能作為首批客人重新玩自己喜歡的遊樂項目覺得非常開心和激動。

來自北加的Tina和先生及9歲的兒子專程來參加迪士尼的開園，她說，又重新回到了快樂的天堂，看到久違的米奇和米妮，宛如隔世。

開心的不止客人，迪士尼的工作人員也很高興，因為客人們回來，意味著他們又能繼續工作。為加強防疫，迪士尼做了很多細節工作，隨處可見的乾洗手和保持6呎距離的標識，在遊樂項目內部也增加塑料隔板，且客人乘坐的每一個遊樂設施都保持足夠的間隔和距離。現場工作人員嚴格執行防疫，全副武裝帶戴著口罩和面罩，提供飲料和食物的地方也實行無接觸下單。

星球大戰第二期遊樂設施非常有人氣。
星球大戰第二期遊樂設施非常有人氣。
迪士尼工作人員列隊歡迎首批客人。（記者張宏／攝影）
迪士尼工作人員列隊歡迎首批客人。（記者張宏／攝影）
迪士尼工作人員列隊歡迎首批客人。（記者張宏／攝影）
迪士尼工作人員列隊歡迎首批客人。（記者張宏／攝影）
來自四面八方的人們重返迪士尼。（記者張宏／攝影）
來自四面八方的人們重返迪士尼。（記者張宏／攝影）
迪士尼樂園隨處可見防疫細節。（記者張宏／攝影）
迪士尼樂園隨處可見防疫細節。（記者張宏／攝影）
還有人專門定做了開園紀念T恤。
還有人專門定做了開園紀念T恤。
時隔412天，加州迪士尼樂園30日重新開放。（記者張宏／攝影）
時隔412天，加州迪士尼樂園30日重新開放。（記者張宏／攝影）
兩名華人女高中生作為首批客人來訪迪士尼。（記者張宏／攝影）
兩名華人女高中生作為首批客人來訪迪士尼。（記者張宏／攝影）
手舉著「我們回來了」字樣的客人。（記者張宏／攝影）
手舉著「我們回來了」字樣的客人。（記者張宏／攝影）
不少人喜極而泣，感慨終於回來了。（記者張宏／攝影）
不少人喜極而泣，感慨終於回來了。（記者張宏／攝影）
來自四面八方的人們重返迪士尼。（記者張宏／攝影）
來自四面八方的人們重返迪士尼。（記者張宏／攝影）
首批客人30日進入迪士尼樂園。（記者張宏／攝影）
首批客人30日進入迪士尼樂園。（記者張宏／攝影）

迪士尼 樂園 加州

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