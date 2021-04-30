州議員周本立回應：歡迎辦公室討論 不應住宅外騷擾

加州華裔眾議員周本立回應示威者，歡迎辦公室討論，不應住宅外騷擾。（周本立辦公室提供）

針對30日中午有少數人在亞凱迪亞市社區示威集會，加州 第49選區華裔 眾議員周本立（Ed Chau）隨後發表聲明，民眾若要表達意見，歡迎來辦公室討論，不應在住宅外騷擾。

非常歡迎第49選區的民眾對立法程序當中的議案進行開誠佈公的討論，無論贊成與否，最有效表達意見的方式，是與我的辦公室聯繫會面。至於居住於本選區之外的民眾，可以聯絡自己選區的議員辦公室。如果想更直接更有效表達對某項議案的意見，可向提案的議員辦公室反映，因爲只有該提案的作者本人才有權修改内容或撤銷提案。去某些議員住所的居民區抗議集會，只會騷擾到附近的居民，影響在家工作、學習的家長和孩子們，打擾年長和健康欠佳鄰居的休息，同時也會令你們本人和家庭承受被疫情感染的風險。

有關SB82 提案是一位參議員 的提案，通常需要經過幾個步驟推進后才能來到衆議院表決。在每一步驟中，提案都有可能進行重大的修改。在做出投票決定之前，我和我的團隊會研究提案的内容，對我的選區及整個加州的影響，這是我對法案表決的基本態度。正因為SB82引起加州華裔社區的極大關注，加州議會亞太裔黨團（API Caucus）已經由主席代表出面與該提案的參議員溝通，督促其重視華裔選民的意見，考慮修改該提案的可能性。

我當選加州衆議員迄今八年多，幾乎每年年初都會以中英雙語向媒體發表當年的提案摘要，在年底則發放立法總結，務求盡可能讓選民們瞭解我的工作，同時保持和選民們溝通的渠道，虛心聽取合理的建議。比如針對本選區關心的47號提案引起的問題，我曾經兩次提案（AB1065 和AB1772）以彌補其漏洞；有鑒於針對亞裔愈演愈烈的仇恨攻擊，今年我將引入AB28進一步打擊仇恨犯罪，該提案亦成為亞太裔黨團中的一個重點議案。公共安全對於我本人和本選區都是非常重要的議題，一定會非常嚴肅地看待。

同時我再一次重申，我的辦公室一直保持與選民溝通服務的各種渠道，認真對待一切合理真誠的意見，也期待選民以理性尊重的方式參政議政，我對每一個提案的表決會基於選區多數居民和本州的整體利益。