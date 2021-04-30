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加州全保敦促亞裔 4月30日前登記立享最低健康保費

記者丁曙／綜合報導
無保險者的保費降至史上最低。（Covered California提供）
無保險者的保費降至史上最低。（Covered California提供）

加州全保」（Covered California）再次敦促加州亞裔社區，尚未加入健康保險的加州民眾，務必在 4 月 30 日前登記投保。「美國救援計劃」（American Rescue Plan）最新推出擴大財務補助的健保計劃，可為超過 40 萬名加州亞裔民衆減輕醫療照顧的保費負擔，呼籲亞裔不要錯過最新低廉的健康保險計劃。

美國救援計劃將爲通過「加州全保」購買健康保險的民衆大幅降低保費。包括無保險和直接向保險公司購買保險，超過 40 萬名加州亞裔居民均可立即享受目前已經生效的最新財務補助。 但是，享受最高額的補助，消費者必需在本月30日前登記投保，就可從 5 月 1 日 開始享受聯邦新法提供的福利。

許多亞裔居民可以投保每月保費僅$1 的優質健康保險，通過 Covered California 投保，目前已有保險的消費者每月可以節省最高$700 的保費開銷。

最新數據顯示，估計約有8萬 3000 名加州亞裔居民沒有保險，但是符合條件通過 Covered California 登記投保；另外 7 萬 1000 人符合條件享受免費的 Medi-Call（加州醫療補助白卡保險計劃）。根據美國救援計劃，大多數符合條件加入 Covered California 者都可以每月保費$1 的低廉價格，從 11 家受到大衆信賴的知名品牌保險公司取得優質保單，或是以每月不到$100 的價格取得福利更優厚的保單。

「加州全保」執行總監 Peter V. Lee 表示，美國救援計劃是自「可負擔照顧法案」（Affordable Care Act）實施迄今，為消費者提供最高額補貼的計劃，亞裔民眾如果希望取得該計劃提供的最高額補助，必須在4 月底前採取行動。

Off-Exchange 消費者轉向加州全保投保可節省保費。（Covered C...
Off-Exchange 消費者轉向加州全保投保可節省保費。（Covered California提供）

保險 加州 亞裔

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