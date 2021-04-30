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洛杉磯疫苗接種需求放緩 道奇體育場將關閉

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
道奇體育場疫苗接種點因需求放緩將關閉。（unsplash.com）
道奇體育場疫苗接種點因需求放緩將關閉。（unsplash.com）

因新冠疫苗接種需求放緩，洛市官員30日宣布，道奇體育場（Dodger Stadium）大型疫苗接種點將於5月底停止運營。這是洛縣疫苗接種計劃的重大轉變，隨著道奇體育場疫苗接種點的關閉，將增加眾多免預約疫苗接種點。

洛縣疫苗的需求正在進一步放緩，這一趨勢引起公共衛生官員的關注。洛縣衛生官員29日宣布，洛縣首劑新冠疫苗接種的預約量減少了約50％。

洛市副市長Jeff Gorell表示，該市各診所的疫苗預約數量也在顯著減少，關閉道奇體育場的目的是讓疫苗接種分散到其他接種點。政府希望這個改變，將讓那些因工作或其他原因無法預約疫苗接種的人，能有更大的靈活性去接種新冠疫苗。 Gorell說，政府將繼續維持疫苗接種能力，並將其分散到城市各個角落。

洛市30日和5月1日將從Woodland Hills和Lincoln Park 的Pierce College開始，將疫苗接種轉變為免預約系統。洛杉磯州立大學（Cal State Los Angeles）、西南學院（Southwest College）、南加大（USC）、San Fernando 公園，以及10個市運營的疫苗接種點將在下週開始免預約接種。居民仍可保留已有的預約或進行預約接種，對於希望加急接種疫苗的民眾，則無需預約。

因為道奇體育場疫苗接種的關閉，體育場附屬的疫苗供應資源將重新分配到其他地方，包括南加大和其他一些流動診所。該市計劃將更多資源部署到仍有大量未接種疫苗的居民社區。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，過去兩週，洛縣運營的疫苗接種場所已轉變為免預約服務，並且至少在下週將繼續這樣做。費若說：即使沒有預約，分散在各角落的疫苗免預約接種點將繼續為民眾提供方便，政府的策略是讓人們更容易接種疫苗，把疫苗帶到民眾所在的每一個地方，比如購物中心、教堂、或學校等場所。

道奇體育場曾是美國最大的新冠病毒測試場所，棕櫚樹成蔭的體育場，一直是洛縣最受歡迎的病毒測試和疫苗接種點。洛市市長賈西提（Eric Garcetti) 在一份聲明中說：「道奇體育場一直是幫助我們挽救生命的非凡夥伴， 現在進入疫苗接種計劃的下一階段，標誌著我們將更接近疫情的盡頭。」

洛縣將於下週進入限制級別最少的黃色等級，道奇體育場疫苗接種點即將關閉，過渡到城市各角落疫苗接種點的運營開始，這一重要轉變將為加州在6月的全面開放做好準備，為大多數企業的重新開放鋪平道路。

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