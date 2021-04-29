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南加這個州立公園鮮花滿山坡 正是觀賞好時節

記者啟鉻／奇諾岡報導
踏青遊人。（記者啟鉻／攝影）
踏青遊人。（記者啟鉻／攝影）

南加聖伯納汀諾縣的奇諾岡加州州立公園（Chino Hills State Park）正值滿園鮮花盛開時，這裡有南加著名的自然景觀，也是當地居民健行踏青所在，野營愛好者露營的好地方。公園綿延超過30英里，擁有逾1萬4000畝生長起伏的野生植被遍布山岡和山谷，期間點綴橡樹和無花果樹，被譽為南加州生態多樣性的地區。

影音來源：記者啟鉻

奇諾岡州立公園有兩個入口，一個在奇諾岡（Chino Hills），另一個在布瑞亞（Brea ）。洛杉磯居民可選擇10號、60號公路向東行駛，轉71號公路南行，東邊居民可選擇91號公路西行轉71號公路北行，到達Chino Hills State Park, 4721 Sapphire Road。或轉道57號公路，到布瑞亞州立公園發現中心：4500 Carbon Canyon Road。

每當春季來臨，各種野花盛開，成了大花園。踏青賞花健行的愛好者紛紛前來，成了生活解壓的休閒場所。喜歡野營的家庭或個人，可在此野營數天；白天欣賞鮮花美景，晚上欣賞滿天星斗；一家人野餐遊戲，陶醉在健行、騎馬和腳踏車。這裡有超過90英里的健行步道，信手可及的滿目鮮花。不過要記住遊園須知：不要摘花、不要亂扔垃圾、禁止吸菸、注意保護野生動植物，以及留意響尾蛇！

奇諾岡州立公園靠近聖塔安那山谷（Santa Ana Canyon）和河濱地區，海拔400-1781呎。在公園設立前，這裡是西班牙人及墨裔農場主經營的農場，之後有很長時間用來作放牛用途。20世紀70年代末，加州立法通過建立州立公園法案，讓這塊私人牧場成為廣大公眾休閒觀光的地方。1984年，州府宣布建立州立公園，並逐漸擴大到現有規模。

州立公園實際上是一個生物多樣性地區，南端在聖塔安那山，東南部分在朋地-奇諾岡一帶。野生動植物種類豐富多樣，僅鳥的種類、哺乳動物、爬蟲等就有超過200種，還有數量不等的兩棲動物，及數千種昆蟲及其它無脊椎動物，有的屬於瀕危物種。從地區動植物多樣性排名來看，在全美也排在前列。

人們喜歡欣賞這裡盛開的野花，也希望了解這裡的各種植被，它們遍布溪流岸邊、草地、樹木陰處及點綴木屋旁；有柳樹、無花果樹、野玫瑰、蕁麻、騾脂肪（mule fat）又名柳葉香根菊，還有香蒲，和全美其它地區鮮少見到的泰卡特柏樹（Tecate Cypress）。

奇諾岡加州州立公園一周七天開放，10月至次年3月上午8時至午後5時；4月至9月上午8時至晚7時接待遊人。露營聯絡電話800-444-7275；園內還提供學生全年參觀項目。位於布瑞亞還有州立公園發現中心（Discovery Center ）地址：4500 Carbon Canyon Road，Brea，展示園內野生動植物。

意者可上網www.parks.ca. gov/ChinoHillsSP，暸解發現中心開放時間及詳情，也可至http://access.parks.ca.gov暸解州立公園動態。公園地址：Chino Hills State Park, 4721 Sapphire Road, Chino Hills, CA 91709;電話：951-780-6222。

遊園踏青留意響尾蛇。(資料圖片）
遊園踏青留意響尾蛇。(資料圖片）
滿坡鮮花。（資料圖片）
滿坡鮮花。（資料圖片）
奇諾岡加州州立公園。（資料圖片）
奇諾岡加州州立公園。（資料圖片）
掃描二維碼可直接進入「U視頻」播放列表，查找喜歡的周末好去處！
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公園露營。（記者啟鉻／攝影）
公園露營。（記者啟鉻／攝影）
鮮花盛開。（記者啟鉻／攝影）
鮮花盛開。（記者啟鉻／攝影）

州立公園 加州 南加

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