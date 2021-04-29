南加范杜拉縣華人多的城市發現多個ATM盜取器

監控攝像拍到了兩名嫌犯正在安裝盜取器。（警方圖片）

華人不算少數的南加 范杜拉縣千橡市（Thousand Oaks）當局，本月在當地銀行發現幾台ATM被動了手腳，可盜取信息，因而敦促民眾在使用時要格外小心。

范杜拉縣（Ventura County）警長辦公室在新聞稿中說，在4月13日至28日之間，當局和當地銀行技術人員發現五台ATM中，被安裝了借記卡設備。

4月13日，在一個自動提款機內發現一個「深層盜取器」。4月17日，在一家銀行的得來速自動提款機上又發現另一個。然後在27日，又有三個分別的自動提款機上也發現了盜取器。不過其中一台自動取款機的監控錄像拍到了兩個人正在安裝其中一台盜取設備。

警方聲明表示，已經確定欺詐者針對的是加州就業 發展局（EDD）的借記卡。因為EDD借記卡不包含EMV芯片，而這種芯片對數據進行加密，因此盜匪可以更輕鬆地讀取卡中數據。

警方描述這種「深層插入式盜取器」是一種薄薄的盜取設備，可「緊貼地，隱形地」安裝在自動取款機的卡槽中，在用戶插卡時，捕獲到卡中數據。

而連同該裝置一起，小偷通常還會在自動櫃員機內安裝一個「針孔攝像頭」，該攝像頭用膠水或膠布黏在自動櫃員機的外部，不易被發覺。攝像頭用於拍攝受害者的個人身份證號碼。一旦收集到借記卡數據，就可以盜取受害者帳戶中的錢款。

警方說，除了千橡樹外，范杜拉縣各地發現的盜取器也有所增加，並敦促人們保持謹慎。建議民眾盡量使用其他付款方式，或者進入金融機構內部提取現金，或者在使用自動取款機時採取額外的預防措施，例如用另一隻手遮蓋鍵盤以阻止拍下密碼輸入。

警方並未透露相關銀行的名字，不過公布了拍下的嫌犯照片，民眾若有線索可報告警方或撥打800-222-8477止罪熱線。