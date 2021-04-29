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5月1日起中國民航推出更嚴格的國際航班熔斷機制

本報記者／洛杉磯報導
在美國取消留學生赴美隔離的禁令之後，中國方面不鬆反緊，推出新的國際航班熔斷機制（檔案圖）
在美國取消留學生赴美隔離的禁令之後，中國方面不鬆反緊，推出新的國際航班熔斷機制（檔案圖）

美國取消留學生赴美隔離的禁令之後，中國方面不鬆反緊，中國民航局推出5月1日執行的新版「關於國際定期客運航班熔斷措施調整試行的通知」，小熔斷（五例）增加降低客容量選項，大熔斷（十例）增加雙倍停飛及當周開始選項。如發生超級熔斷（30例）將導致當周停飛+四周暫停，同時明確各種計算方法和採取措施。

民航局的通知明確，航空公司單一入境航班確診旅客人數達到十例的，自航班入境的第四周起暫停該航班運行四周，並取消獎勵航班。如連續兩班確診旅客人數分別達到十例的，當周立即熔斷，累計暫停運行八周。

通知表示，此舉目的是為更好適應疫情防控常態化需要，在輸入風險防控措施等效基礎上，方便航空公司組織運力和旅客安排出行，將去年推出的國際客運航班「熔斷措施」調整為「航班熔斷或控制客座率運行措施」。

具體如下：

1. 航空公司單一入境航班確診旅客人數達到五例的，可從以下兩種限制運行的方式中自主選擇：

(1)航班熔斷措施：自航班入境的第四周起，暫停該航班運行兩周，並取消獎勵航班；

(2)控制客座率運行措施：自航班入境的第四周起，限制該航班以不高於40%的客座率運行四周，並取消獎勵航班。

2. 航空公司單一入境航班確診旅客人數達到十例的，自航班入境的第四周起暫停該航班運行四週，並取消獎勵航班。如連續兩班確診旅客人數分別達到10例的，當周立即熔斷，累計暫停運行八周。

3. 航空公司單一入境航班確診旅客人數達到30例的，當周立即熔斷，暫停該航班運行四周。

以上新規在中國時間5月1日凌晨12時後落地的國際客運航班開始試行。

中國 美國 疫情

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