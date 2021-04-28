洛杉磯將舉行汽車遊行抗議仇恨亞裔犯罪 吳彥祖支持

影星吳彥祖發起汽車遊行抗議反亞裔仇恨犯罪。（記者丁曙／攝影）

5月是亞裔 文化傳統月(Asian American Heritage Month)，總統發表褒揚公告、地方舉辦慶祝活動，肯定亞太裔對美國社會的貢獻。然而，最近一年來針對亞裔的仇恨犯罪 事件層出不窮，因此，今年亞裔月將史無前例地改變慶祝方式，洛杉磯舉辦行汽車 遊行和集會，向全社會發出「停止仇恨亞裔」（StopAsianHate）的呼聲。

2021「亞裔文化傳承月」圓桌會議啟動式28日中午舉行，影星吳彥祖（Daniel Wu）、珠寶商李兆佳(David Lee) 、汽車商Sean Lee和Rob Wang、電視主持Charlene Shen等出席，宣布5月1日上午舉行汽車遊行和集會，透過機械化運動陣勢，向全社會宣示「停止仇恨亞裔」、重建和諧社會的呼聲。

會議指出，最近一年來，美國攻擊亞裔的仇恨犯罪事件多達3800多起，源自前總統川普及其屬下高官的錯誤言論，他們將新冠病毒稱為「中國病毒」，煽動起針對亞太裔的仇恨情緒，導致族裔對立，事態愈演愈烈。

會議強調，亞裔向來被視為美國社會的「模範少數族裔」，他們勤奮工作，學習優秀，但很沉默，逆來順受。現在必須要改變刻板印象，奮起反抗，大膽發聲，捍衛自己的權益，讓社會和政府聽到他們的怒吼，「亞裔不是病毒」！

會議認為，自拜登政府執政以來，公開反對和制止攻擊亞太裔的仇恨犯罪，聲援亞太裔的平等權益和公平待遇。但是，風波並未止息，亞太裔仍要爭取地方政府支持，督促檢察長辦公室起訴仇恨犯罪，震攝犯罪分子，更好地保護自己。

會議進一步指出，美國少數族裔必須團結起來，內部不能相互攻擊。雖然也有其他少數族裔人士用語言和肢體攻擊亞太裔，但這是個別行為，不代表該族裔大多數。

為了向全社會宣示捍衛自身權益、反擊仇恨犯罪的決心，會議宣布在今年亞美傳統月第一天5月1日（本周六）上午9點，參加者自駕汽車或摩托車來到洛杉磯 auto conduct汽車商場（1221 S Santa Fe Ave，Los Angeles) 外集會，發表演說和動員，幫助人們提高針對亞裔的仇恨犯罪的認知。上午10時離開，車隊前往李興華翡翠金城廣場（Hing wa lee jewelers），地址1569 Fairway Dr., Walnut，繼續集會和造勢，歡迎所有人參加。