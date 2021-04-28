被隨機槍殺的華裔優步司機家人頓失依靠上網募款

華裔優步司機不幸喪生，留下妻子和兩個年幼的孩子。（gofundme.com截圖）

洛杉磯 市中心27日凌晨連續發生駭人的街頭隨機槍擊 殺人案，造成住在南巴沙迪那市的華裔 優步（Uber）司機朱明志（Mingzhi Zhu，譯音）死亡，留下妻子和兩個年幼的孩子。由於他家只有朱明志在工作賺錢，他突然喪生令一家人的生活頓失依靠，他的妻子已透過網址gofundme.com籌款，希望各界人士能幫助他們度過難關。

募款頁面以他的妻子李慶朝（Qingchao Li ，音譯）的名義建立，說明中表示朱明志在27日凌晨於洛杉磯的一場隨機槍擊案中喪命，當時他正為了養家糊口做著優步（Uber）司機。說明中表示，朱明志是一家四口唯一的財務提供者。他們有兩個可愛的孩子，兒子八歲，女兒才兩歲，現在失去了他們充滿愛心和奉獻精神的丈夫和父親。

籌款說明還表示，朱明志是一個勤奮、聰明、善良、溫柔和深愛家人的人，如今沒有了他，一家人茫然不知所措。家人們還想起一次一位年長的乘客在優步後座落下了400元，朱明志發現後立即與這名乘客聯繫，設法並將這筆錢退還給他，指出朱明志是一個誠實且關心愛護他人的人，並且最愛他的家人。

目前該籌款已有992人慷慨解囊，目前共籌到7萬6041元。該募款連結是:https://www.gofundme.com/f/mingzhi-zhu-family-support-fund-funeral-costs?utm_campaign=p_cp_url&utm_medium=os&utm_source=customer。