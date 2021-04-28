河濱市八層酒店開發項目臨近歷史遺跡遭嗆

河濱市中心八層酒店項目臨近歷史遺跡引嗆聲。（市府資料圖）

南加州 內陸河濱市（Riverside）擬在市中心開發酒店項目，酒店八層有226個客房。由於酒店地址靠近歷史遺跡，引起當地文化遺跡保護組織嗆聲。據稱，河濱市都市計畫委員會於4月15日同意發放開發許可，至於是否通過該項目開發，市議會本周可能會決定。

據悉，酒店項目地址在市中心Mission Inn街上，位於91號公路出口附近。酒店有兩個品牌名稱：AC Hotel by Marriott 及 Residence Inn by Marriott。酒店高度超過93呎，附近有多棟歷史建築，包括有百年歷史的First Congregational Church，擁有百餘呎高度鐘樓，教會發言人認為，酒店建成後會阻擋教會及其它建築景觀。

河濱市文化傳承委員會日前也認為，酒店地址臨近歷史遺跡不適應，因此並未通過支持。而開發商也在委託律師向市議會申訴，一旦申訴成功，酒店順利開工可望在2024年完成向公眾開放。

並非都市計畫委員會所有成員都同意該項目，反對者羅伯茨表示，河濱市中心最吸睛的地標就是Mission Inn，而且在Mission Inn沿街都有很多歷史建築，而一座現代式酒店顯得格格不入。