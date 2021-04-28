加州州長罷免選舉最新民調：56%反對、40%支持

面對罷免選舉，紐森領導加州抗疫有成可以穩坐州長寶座。（州長辦公室提供）

針對加州 州長紐森 （Gavin Newsom）的罷免選舉，支持方已經收集到經過確認的足夠簽名，將啟動2021年歷史性的大選。然而，最新民調顯示，該場罷免選舉似乎注定會落敗。

加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）近日針對州長罷免選舉，對可能的投票 選民完成一項民意調查，結果發現：56％的加州人反對罷免紐森，40％的人支持罷免。

巧合的是，該項數據與2003年罷免時任加州州長戴維斯（Gray Davis）的民調正好相反。在罷免戴維斯投票選舉日的前一周，主流媒體完成的一項民意調查發現，有56％的加州選民表示會對罷免州長戴維斯投下贊成票，僅42％的選民表示反對，2％的選民表示不確定。

罷免選舉將是一場政治盛會，但還不清楚這一回共和黨能否徵召到與2003年施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）相匹配的州長挑戰者。目前，罷免一方召集了具有一定知名度的電視真人秀明星，但有跡象表明不會重演2003年的電視劇戲碼，紐森似乎更有可能坐穩他的州長寶座。

根據州務卿韋伯（Shirley Weber）26日發布的報告，紐森的批評者共收集了162萬6042份有效的罷免請願書簽名，其中包括截至4月19日加州58個縣的選舉官員收集的信息，最終報告可能在本4月30日本周五之前公布。