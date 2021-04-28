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華裔優步司機喪生於南加隨機槍擊案 留下兩個孩子

本報記者／綜合報導
其中一起槍擊案發生在星巴克。（NBC）
其中一起槍擊案發生在星巴克。（NBC）

洛杉磯市中心27日凌晨連續發生駭人的街頭隨機槍擊殺人案，嫌犯後來在被警方追逐數小時後，當場擊斃。其中一起槍擊案死者證實是住在南巴沙迪那市的華裔優步（Uber）司機朱明志（Mingzhi Zhu，譯音）。

朱明志是兩個孩子的父親，27日凌晨1時20分後，他駕駛著凱迪拉克車在位於LA市中心第七街，正準備前往載一名乘客的路上，沒想到被駕駛著 Jeep SUV的兇手開槍射穿他汽車的玻璃將他打死，享年42歲，留下妻子和兩名分別是兩歲和八歲的孩子。

優步公司已發表聲明譴責這起命案毫無道理，並且令人心碎。同時朱明志的親友發表聲明指出，他是一位非常努力工作，非常顧家的好先生和好父親。

據NBC4及城市新聞社（CNS）報導，洛市27日凌晨連續發生三起槍擊案，在不同地點導致二人死亡、一人受傷，但都是同一名槍手所為。警方追擊嫌犯數個小時並追至橙縣，在91號公路與嫌犯對峙交火，當場擊斃嫌犯。警方尚未透露嫌犯背景及行凶動機。

三起槍擊案分別發生在洛市Exposition Park 和市中心一帶，相隔數分鐘。警方表示尚不知槍手動機。第一次槍擊案發生在27日凌晨約1時15分，位於Exposition大道和Figueroa街交匯處，受害者僅受輕傷。第二次槍擊案隨後不久發生在相距幾個街區的28路與Figueroa街交匯附近。

警方說，當時一名男子駕車在一家星巴克咖啡店得來速道上，等待購買咖啡，遭槍手襲擊，當場死亡。第三次槍擊在凌晨1時20分後，位於LA市中心第七街，一名凱迪拉克車駕駛遭槍擊死亡。

警方為追擊槍手，自洛市中心開始，經過60號、57號及91號公路、一直到橙縣境內，經過近三個小時，在91號公路上介於富樂頓路與安那罕街之間將嫌犯攔截。槍手拒絕投降並與警方對峙交火，警方向嫌犯車內投擲催淚彈。在交火中嫌犯遭擊斃。。

槍擊 咖啡 橙縣

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