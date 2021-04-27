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洛杉磯著名華人區 聖瑪利諾學區總監突然辭職

記者李雪／聖瑪利諾市報導
總監Jeff Wilson出席最近一次聖瑪利諾華人協會的活動。（記者李雪／攝影）
總監Jeff Wilson出席最近一次聖瑪利諾華人協會的活動。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣著名華人區的聖瑪利諾聯合學區總監Jeff Wilson，突然於27日發給社區公開信，表示將辭職，目前還未經教委會批准，但他表示將前往克萊蒙（Claremont）聯合學區擔任總監。目前聖瑪利諾學區正面臨經費短缺、大批教職員被解雇的危機。

根據這封寫給聖瑪利諾社區的公開信，Wilson表示，他「帶著悲傷和激動的心情」，向社區和學區工作人員宣布，在5月6日的教委例會批准後，他將由克萊蒙聯合學區教委會任命為新總監。他表示最初並沒有尋求這個機會，也沒有做出輕率地選擇CUSD的決定，「但已經意識到，這對我和我的家人前進都是正確的決定和道路」。

他表示，在為聖瑪利諾學區服務的兩年中，有機會組建一支出色的領導團隊，這一團隊也將在未來繼續維持該學區的發展。他點名了三位學區教委特別表示感謝，包括張志堅、朱秀芳（Shelley Ryan）和已經卸任的Lisa Link，他感謝這三位主席對他在學區領導力的堅定支持。此外他又感謝現任的教委會對學生和社區的承諾。最後他還感謝了老師家長會（PTA）。

他表示在本學年結束之前，他將繼續擔任總監，並將於7月1日接任克萊蒙學區總監。

目前聖瑪利諾學區正處於資金短缺階段，由於年初的E提案地稅投票失利，造成410萬元的年預算漏洞，讓41位老師在3月就收到解僱通知。目前家長們正在自發籌款，若籌款不利，老師將會在5月15日正式被解僱，而現有的教師合約到6月30日終止之後，就會失去工作和一切福利。

聖瑪利諾學區上一任學監Alex Cherniss在2018年8月辭職後，學區展開甄選工作。Jeff Wilson在2019年5月從亞凱迪亞聯合學區的助理學監跳槽到聖瑪利諾學區任職。

總監Jeff Wilson出席最近一次聖瑪利諾華人協會的活動。（記者李雪／攝影）
總監Jeff Wilson出席最近一次聖瑪利諾華人協會的活動。（記者李雪／攝影）

學區 聖瑪利諾 亞凱迪亞

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