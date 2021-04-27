世界晚報／CDC：完成疫苗接種 戶外活動可不戴口罩

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky，圖）27日在白宮疫情簡報會公布這一最新口罩指南，表示已完成接種者，可不戴口罩外出參加戶外小型聚會。（美聯社）

「CDC ：完成疫苗 接種 戶外活動可不戴口罩／買咖啡遭擊斃 南加27日三起槍擊 兩死一傷 同一人所為／14歲少女社媒上1句髒話 竟演變成最高法院言論自由訴訟／剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔／換Real ID截期再延 2023年5月3日前可用舊版身分證登機／觀望科技財報 股指平盤遊移／8月開學的前30天內 中國留學生 可直飛入境美國」，歡迎收聽4月27日「世界晚報」。

華盛頓消息，聯邦疾病防治中心27日表示，完成新冠疫苗接種者，可不戴口罩外出散步、慢跑、騎車，或與友人在戶外就餐，不過也僅限少數人的戶外小範圍聚會；對於未接種者，CDC仍舊建議外出在公共場所戴口罩。而在一些人潮擁擠的戶外公共場所，或是商場等室內公共場所，以及與接種了疫苗和沒接種疫苗者的室內小範圍聚會等，即便完成接種也應該戴口罩。根據CDC的定義，接種輝瑞或莫德納疫苗第二針的兩周後，或是接種嬌生疫苗的兩周後，才算「完成接種」；目前全美有超過42%的人口至少接種一劑，近30%人口完成接種。