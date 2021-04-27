我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中留學生加國遭襲被刺 有人想救援 卻被其他人攔住

盧沛寧、徐若冰 繼戴琪之後 2華裔將入閣

世界晚報／CDC：完成疫苗接種 戶外活動可不戴口罩

洛杉磯訊
CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky，圖）27日在白宮疫情簡報會公布這一最新口罩指南，表示已完成接種者，可不戴口罩外出參加戶外小型聚會。（美聯社）
CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky，圖）27日在白宮疫情簡報會公布這一最新口罩指南，表示已完成接種者，可不戴口罩外出參加戶外小型聚會。（美聯社）

CDC：完成疫苗接種 戶外活動可不戴口罩／買咖啡遭擊斃 南加27日三起槍擊 兩死一傷 同一人所為／14歲少女社媒上1句髒話 竟演變成最高法院言論自由訴訟／剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔／換Real ID截期再延 2023年5月3日前可用舊版身分證登機／觀望科技財報 股指平盤遊移／8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國」，歡迎收聽4月27日「世界晚報」。

華盛頓消息，聯邦疾病防治中心27日表示，完成新冠疫苗接種者，可不戴口罩外出散步、慢跑、騎車，或與友人在戶外就餐，不過也僅限少數人的戶外小範圍聚會；對於未接種者，CDC仍舊建議外出在公共場所戴口罩。而在一些人潮擁擠的戶外公共場所，或是商場等室內公共場所，以及與接種了疫苗和沒接種疫苗者的室內小範圍聚會等，即便完成接種也應該戴口罩。根據CDC的定義，接種輝瑞或莫德納疫苗第二針的兩周後，或是接種嬌生疫苗的兩周後，才算「完成接種」；目前全美有超過42%的人口至少接種一劑，近30%人口完成接種。

疫苗 中國留學生 CDC

上一則

PPE Unit大方送免費防疫物資給南加商家 可上網申請

下一則

南加「最安全城市」購物中心出現持槍團夥

延伸閱讀

1張圖／加州各縣疫苗接種進度

1張圖／加州各縣疫苗接種進度
世界OnAir／嬌生疫苗恢復接種...能否安心打 醫師解惑

世界OnAir／嬌生疫苗恢復接種...能否安心打 醫師解惑
怎樣才算是完全接種疫苗？完全接種疫苗好處多多

怎樣才算是完全接種疫苗？完全接種疫苗好處多多
CDC:完成疫苗接種 外出可不戴口罩 僅限戶外小範圍聚會

CDC:完成疫苗接種 外出可不戴口罩 僅限戶外小範圍聚會
疫苗護照有譜 打2劑居檢縮短為7天 最快5月中試辦

疫苗護照有譜 打2劑居檢縮短為7天 最快5月中試辦
接種後鬆懈防疫 全美7157例突破式感染 醫：不是疫苗沒效

接種後鬆懈防疫 全美7157例突破式感染 醫：不是疫苗沒效

熱門新聞

跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

2021-04-21 02:20
物價會繼續上漲。（Pexels）

世説新聞／物價瘋漲 未來更貴 專家竟說會漲到這時

2021-04-21 12:53
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

2021-04-24 17:11
加州房產市場交易近幾年都很火熱，但近期卻火熱得有點異常。（unsplash）

世說新聞／房價究竟瘋漲到何時？專家這樣說

2021-04-23 22:08
這名警員到達時，他也沒戴口罩。（視頻截圖）

購物者拒戴口罩店家報警 警員卻說「 店家報警愚蠢」

2021-04-22 18:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC:完成疫苗接種 外出可不戴口罩 僅限戶外小範圍聚會

CDC:完成疫苗接種 外出可不戴口罩 僅限戶外小範圍聚會
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援

印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援