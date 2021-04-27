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良師相陪左右「育人有方」教育平台推出

記者邵敏／洛杉磯報導
良師相陪左右，「育人有方」教育平台推出。（記者邵敏╱攝影）
良師相陪左右，「育人有方」教育平台推出。（記者邵敏╱攝影）

律師方孝偉4月27日宣布，由他創辦的「育人有方」教育平台正式推出；在人生就學、就業各個階段，無論天涯海角，「育人有方」網站的良師將隨時相陪左右，提供詳盡的教育諮詢。

為幫助孩子解決成長道路上的各種問題，方孝偉團隊累積多年教育經驗，曾在洛杉磯、加拿大、中國大陸、台北舉辦超過50場講座，最新推出的「育人有方」教育平台，將提供具體有效完整的分享平台，幫助父母悉心栽培下一代，幫助年青人實現人生夢想。

「假如人生能再來一次，我一定會現在做得好三倍。」方孝偉說，人生的每個階段都需要確定目標，才不負此生。 「易子而教之」的教育理念在中華傳統文化中綿延千年，因為父母經常缺席，就要藉助教育專家和人生導師，幫助孩子建立人生各階段目標，在孩子遇到問題時能隨時解答分析，將孩子引入正途。

「現代社會，一些學生承受不住壓力而休學，甚至結束生命，在這樣的關鍵時刻，若有教育專家介入開導，教他們如何面對挫折、如何化解失敗帶來的壓力，就能避免悲劇發生。」方孝偉說，孩子很怕犯錯，但事實上錯誤能讓人學會經驗，就像孩子打球，一定要安排輸球，讓他學會面對失敗，這樣才能讓他們真正遇到困難時，能夠想方設法解決。

方孝偉認為，孩子不僅在受教育階段需要提供全方位諮詢，就業之後，也需要適時給予建議和幫助， 「如何盡快學習公司文化，如何尋求公司顧問指導，如何善用心理醫生紓解工作壓力，這些都是步入人生新階段後的必修課程。 」

「育人有方」將結合中華傳統文化熏陶，美國精英培養方式，為全球華人家長和孩子提供一個重要的教育分享平台。網站上文章和短視頻相結合的方式，深入淺出提供各種經驗之談，同時有問必答，若需要諮詢具體的教育問題，一天內將會得到答案。平台目前採取會員制方式，可登陸「育人有方」網站獲取更多信息www.mastersfang.com。

國會眾議員趙美心(Judy Chu)特意錄製視頻，祝賀教育平台全新推出：學校裡沒有一門課程可以教孩子為人生的每一步路做好準備，方孝偉將以自己的實際經驗向孩子們展示如何為未來做好準備。

加州眾議員周本立(Edwin Chau)頒發證書，洛杉磯縣政委巴格（Kathryn Barger）的代表吳忠國(Jimmy Wu)、聖蓋博市副市長丁言愉(Tony Ding)與會致詞，眾多華人僑領參加發表自己的教育心得。

良師相陪左右，「育人有方」教育平台推出。（方孝偉提供）
良師相陪左右，「育人有方」教育平台推出。（方孝偉提供）

教育 眾議員 就業

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