浮潛和觀光地「卡塔琳娜島」海底 疑存在殺蟲劑傾倒場

卡塔琳娜島（Catalina Island）和洛杉磯之間的海底可能存在2萬7000個疑似裝有DDT等農用殺蟲劑的大桶，調查正在進一步確認當中。

聖地牙哥 加大最近的一項研究發現，在卡塔琳娜島（Catalina Island）和洛杉磯 之間的海底，可能存在2萬7000個疑似裝有DDT等農用殺蟲劑的大桶，調查正在進一步確認當中。

聖地牙哥加大斯克里普斯海洋學研究所（UC San Diego’s Scripps Institution of Oceanography）的一個團隊在3月的兩個星期內，使用兩個深海機器人在卡塔琳娜島和洛杉磯縣海岸之間繪製了超過3萬6000英畝的海底地圖。在3000英尺以下的聲納圖像和計算機分析結果顯示，相關海域海底出現超過10萬個物體。科學家們表示，在南加州 沿海水域中存在一個DDT傾倒場，它的規模甚至比他們預期的還要大。

在目前發現的物體中，有2萬7000個被歸類為桶狀，令人擔憂的是，桶中可能裝有DDT。DDT是1970年代禁止使用的殺蟲劑。在目前調查的3萬6000畝海域中，幾乎所有區域都發現了木桶和「有趣的目標」。這些疑似海底垃圾場位於洛杉磯離岸約12英里，距卡塔琳娜島八英里。

此次探險的首席科學家、斯克里普斯海洋學研究所海洋物理實驗室主任埃里克·特里爾（Eric Terrill）27日在一份聲明中表示，從1930年代開始，幾十年來，洛杉磯近海盆地一直是工業廢物的垃圾場，非常令人擔憂。

海洋科學家說，他們將需要取樣並進行化學分析，以查看桶內到底裝有什麽，但是已經發現該地區的沉積物和生態系統中含有大量的DDT。