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買咖啡遭擊斃 南加27日三起槍擊 兩死一傷 同一人所為

記者啟鉻／綜合報導
其中一起槍擊案發生在星巴克。（視頻截圖）
其中一起槍擊案發生在星巴克。（視頻截圖）

據NBC4及城市新聞社（CNS）報導，南加洛杉磯市中心27日（周二）凌晨連續發生三起槍擊案，在不同地點導致二人死亡一人受傷，但都是同一名槍手所為。警方追擊嫌犯數個小時並追至橙縣，在91號公路與嫌犯對峙交火，擊斃嫌犯。警方尚未透露嫌犯背景及行凶動機。

三起槍擊案分別發生在洛杉磯市Exposition Park 和市中心一帶，相隔數分鐘。警方表示尚不知槍手動機。第一次槍擊案發生在27日凌晨約1時15分，位於Exposition大道和Figueroa街交匯處，受害者僅受輕傷。第二次槍擊案隨後不久發生在相距幾個街區的28路與Figueroa街交匯附近。

警方說，當時一名男子駕車在一家星巴克咖啡店得來速道上，等待購買咖啡，遭槍手襲擊，當場死亡。第三次槍擊在凌晨1時20分後，位於LA市中心7街上，一名凱迪拉克車駕駛遭槍擊死亡。

警方為追擊槍手，自洛市中心開始，經過60號、57號及91號公路、一直到橙縣境內，經過近三個小時，在91號公路上介於富樂頓路與安那罕街之間將嫌犯攔截。槍手拒絕投降並與警方對峙交火，警方向嫌犯車內投擲催淚彈。在交火中嫌犯遭擊斃。案件進一步調查中。

槍擊 咖啡 洛杉磯

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