個人護理和零售領域的小型企業可以向洛杉磯縣申請1萬元的救濟款。(官網截圖)

個人護理和零售領域的小型企業,即日(26日)起可向洛杉磯 縣府申請1萬元救濟款。5月2日截止。洛杉磯地區新冠病毒基金(The L.A. Regional COVID Fund)去年向小型企業和非營利組織分配近1億元救濟款,新一輪的資金稱為「支持我們的商店」(Keep Our Shops on the Block Grant),其中470萬元用於個人護理和零售業務。

符合條件的企業包括美髮和美容院、美甲沙龍、美容師、皮膚護理、理髮店、乾洗店、麵包店和汽車商店。他們必須在洛縣 (洛杉磯市除外)擁有一家開放式店面,每年收入不足100萬元,且須出示因新冠疫情 產生的財務困難證明。

企業主可在:https://www.lacovidfund.org/application申請補助金。