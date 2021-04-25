酵素流行於美容護膚品 增加皮膚活性散發白裡透亮光澤

Amore Pacific的酵素亮肌潔顏粉（Enzyme Powder）清潔效果一流。（官方圖片）

經過一年疫情 的煎熬，2021年的春夏需要更多的活性和重啟！酵素 (Enzyme)不僅能促進新陳代謝，成為女性減肥的妙招，如今更流行於美容護膚品，許多品牌紛紛用植萃活性酵素配方取代化學酸性成分，增加皮膚活性，散發白裡透亮的自然光澤。

酵素又稱為「酶」，是一種蛋白質，酵素在體內擔任催化功效；如果人體缺乏酵素，體內所有的代謝與機能活動都將會受到影響。因此代謝類酵素最為普及和流行，而如今酵素被加到美容產品裡，其成分接觸肌膚後不僅能溫和促進肌膚中的活性，幫助角質代謝，加速肌底循環。還能補足表層流失的水分，皮膚清潔後也不會因乾澀而黯沉，同時促進角質和皮脂代謝，酵素產品比起化學美容品來得更低敏令人放心。

因為酵素的清潔力和促進皮膚新陳代謝的功效，很多酵素洗面產品非常受歡迎。像Amore Pacific的酵素亮肌潔顏粉（Enzyme Powder）就可發揮酵素的去角質功能，溫和去除毛孔內污垢與積聚的老化角質， 讓肌膚更加明亮健康。其成分以植物性酵素組成。

好萊塢 明星與超級名模愛用天然保養品牌Mario Badescu，一直以抗痘效果顯著著稱，其富含酵素的潔面啫哩（Enzyme Cleansing Gel ）由木瓜和葡萄柚配製而成，同樣可去除多餘油脂和暗沉的表面雜質，從而使膚色恢復活力，使皮膚明亮清爽。

在皮膚很容易乾燥敏感的春夏，使用酵素面膜能讓皮膚更加輕盈滋潤有彈性。如Mario Badescu的酵素活膚面膜（Enzyme Revitalizing Mask），富含維生素和礦物質的保濕面膜，可補充木瓜提取物的天然水果酵素，幫助分解死皮細胞，從而滋養皮膚。隨著維生素A和E油的軟化和滋養，暗沉的膚色得以恢復，使肌膚恢復活力，水潤並發光。

而Amore Pacific清新凝凍質感的洗淨式面膜（Treatment Enzyme Peeling Masque） ，糅合綠茶乳酸菌及木瓜酵素等多種草本成分， 尤其是60％的綠茶水的成分能滋潤和舒緩皮膚，在去除老化角質同時補濕，展現出皮膚光澤，消除紅腫。