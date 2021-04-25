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酵素流行於美容護膚品 增加皮膚活性散發白裡透亮光澤

記者張宏／洛杉磯報導
Amore Pacific的酵素亮肌潔顏粉（Enzyme Powder）清潔效果一流。（官方圖片）
Amore Pacific的酵素亮肌潔顏粉（Enzyme Powder）清潔效果一流。（官方圖片）

經過一年疫情的煎熬，2021年的春夏需要更多的活性和重啟！酵素 (Enzyme)不僅能促進新陳代謝，成為女性減肥的妙招，如今更流行於美容護膚品，許多品牌紛紛用植萃活性酵素配方取代化學酸性成分，增加皮膚活性，散發白裡透亮的自然光澤。

酵素又稱為「酶」，是一種蛋白質，酵素在體內擔任催化功效；如果人體缺乏酵素，體內所有的代謝與機能活動都將會受到影響。因此代謝類酵素最為普及和流行，而如今酵素被加到美容產品裡，其成分接觸肌膚後不僅能溫和促進肌膚中的活性，幫助角質代謝，加速肌底循環。還能補足表層流失的水分，皮膚清潔後也不會因乾澀而黯沉，同時促進角質和皮脂代謝，酵素產品比起化學美容品來得更低敏令人放心。

因為酵素的清潔力和促進皮膚新陳代謝的功效，很多酵素洗面產品非常受歡迎。像Amore Pacific的酵素亮肌潔顏粉（Enzyme Powder）就可發揮酵素的去角質功能，溫和去除毛孔內污垢與積聚的老化角質， 讓肌膚更加明亮健康。其成分以植物性酵素組成。

好萊塢明星與超級名模愛用天然保養品牌Mario Badescu，一直以抗痘效果顯著著稱，其富含酵素的潔面啫哩（Enzyme Cleansing Gel ）由木瓜和葡萄柚配製而成，同樣可去除多餘油脂和暗沉的表面雜質，從而使膚色恢復活力，使皮膚明亮清爽。

在皮膚很容易乾燥敏感的春夏，使用酵素面膜能讓皮膚更加輕盈滋潤有彈性。如Mario Badescu的酵素活膚面膜（Enzyme Revitalizing Mask），富含維生素和礦物質的保濕面膜，可補充木瓜提取物的天然水果酵素，幫助分解死皮細胞，從而滋養皮膚。隨著維生素A和E油的軟化和滋養，暗沉的膚色得以恢復，使肌膚恢復活力，水潤並發光。

而Amore Pacific清新凝凍質感的洗淨式面膜（Treatment Enzyme Peeling Masque） ，糅合綠茶乳酸菌及木瓜酵素等多種草本成分， 尤其是60％的綠茶水的成分能滋潤和舒緩皮膚，在去除老化角質同時補濕，展現出皮膚光澤，消除紅腫。

Mario Badescu富含酵素的潔面啫哩由木瓜和葡萄柚配製而成。（官方圖片）
Mario Badescu富含酵素的潔面啫哩由木瓜和葡萄柚配製而成。（官方圖片）
Amore Pacific的酵素亮肌潔顏粉（Enzyme Powder）質地輕柔...
Amore Pacific的酵素亮肌潔顏粉（Enzyme Powder）質地輕柔。（官方圖片）
Mario Badescu的酵素活膚面膜。（官方圖片）
Mario Badescu的酵素活膚面膜。（官方圖片）
Amore Pacific清新凝凍質感的洗淨式面膜（Treatment Enzy...
Amore Pacific清新凝凍質感的洗淨式面膜（Treatment Enzyme Peeling Masque）是2019年獲得認證的人氣產品。（官方圖片）
Amore Pacific清新凝凍質感的洗淨式面膜（Treatment Enzy...
Amore Pacific清新凝凍質感的洗淨式面膜（Treatment Enzyme Peeling Masque）。（官方圖片）

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