我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度疫情惡化 白宮：美國提供疫苗原料

伊拉克醫院大火燒出熊熊民怨 衛生部長遭停職

熊出沒洛縣一民宅洗劫廚房 因賴著不走屋主嚇得躲起來

杜瓦提訊
在杜瓦提市（Duarte）一戶民宅近日夜晚有熊闖入。（視頻截圖）
在杜瓦提市（Duarte）一戶民宅近日夜晚有熊闖入。（視頻截圖）

童話故事在現實裡上演，在杜瓦提市（Duarte）一戶民宅近日夜晚有熊闖入，熊宛如在自家一樣的遊蕩，並洗劫廚房，因為它太餓了。由於熊賴在家裡不走，可憐的屋主只能躲起來。

杜瓦提市山腳下Briar Summit社區的民眾，往日都已習慣天使國家森林公園（Angeles National Forest）的熊下山在車道或者後院覓食。但是Rogers一家人因為晚上不小心把一扇門打開，導致引熊入室。

女主人Barbara Rogers表示，丈夫最先發現熊，然後她看到一個大鼻子。熊進入了房間，四處遊蕩，好像在自己家一樣。顯然它最感興趣的是廚房，在廚房裡它四處尋找吃的東西。這顯然是一隻飢餓的熊，它吃了一些梅子和貓食，還吃掉了一大包什錦堅果（ trail mix）。

Barbara Rogers和丈夫看熊沒有要在短時間內離開的意思，只能躲起來。兩人商量著對策，男主人Jim Rogers建議製造噪音，開始抓起鍋碗瓢盆敲打。但是熊不為所動，他們只好跑進臥室，播打911電話。

這不是Rogers家第一次看到熊，幾個月前有一隻熊媽媽帶著兩個熊寶寶出現在他家車道。這次來的也許是熊寶寶中的一個，下山來他家吃晚飯。

熊最終離開，消失在深夜的夜色裡，但是Briar Summit的每個人都知道它會回來。

幾個月前有一隻熊媽媽帶著兩個熊寶寶出現在Rogers家車道。（視頻截圖）
幾個月前有一隻熊媽媽帶著兩個熊寶寶出現在Rogers家車道。（視頻截圖）

天使

上一則

托倫斯男子收到仇恨郵件 寄信地址竟是山達基教會？

延伸閱讀

奧克蘭華埠3商戶遭破門洗劫 停業餐廳也被盯上

奧克蘭華埠3商戶遭破門洗劫 停業餐廳也被盯上

佛洛依德案定罪 伊州國民兵進駐芝城防洗劫

佛洛依德案定罪 伊州國民兵進駐芝城防洗劫
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固
加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固
防洗劫噩夢一再重演 芝加哥進入高度警戒

防洗劫噩夢一再重演 芝加哥進入高度警戒

熱門新聞

郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

2021-04-21 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材

冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
美疫苗5月中旬將供過於求 「未打者」牽動群體免疫

美疫苗5月中旬將供過於求 「未打者」牽動群體免疫