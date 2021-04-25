熊出沒洛縣一民宅洗劫廚房 因賴著不走屋主嚇得躲起來

在杜瓦提市（Duarte）一戶民宅近日夜晚有熊闖入。（視頻截圖）

童話故事在現實裡上演，在杜瓦提市（Duarte）一戶民宅近日夜晚有熊闖入，熊宛如在自家一樣的遊蕩，並洗劫廚房，因為它太餓了。由於熊賴在家裡不走，可憐的屋主只能躲起來。

杜瓦提市山腳下Briar Summit社區的民眾，往日都已習慣天使 國家森林公園（Angeles National Forest）的熊下山在車道或者後院覓食。但是Rogers一家人因為晚上不小心把一扇門打開，導致引熊入室。

女主人Barbara Rogers表示，丈夫最先發現熊，然後她看到一個大鼻子。熊進入了房間，四處遊蕩，好像在自己家一樣。顯然它最感興趣的是廚房，在廚房裡它四處尋找吃的東西。這顯然是一隻飢餓的熊，它吃了一些梅子和貓食，還吃掉了一大包什錦堅果（ trail mix）。

Barbara Rogers和丈夫看熊沒有要在短時間內離開的意思，只能躲起來。兩人商量著對策，男主人Jim Rogers建議製造噪音，開始抓起鍋碗瓢盆敲打。但是熊不為所動，他們只好跑進臥室，播打911電話。

這不是Rogers家第一次看到熊，幾個月前有一隻熊媽媽帶著兩個熊寶寶出現在他家車道。這次來的也許是熊寶寶中的一個，下山來他家吃晚飯。

熊最終離開，消失在深夜的夜色裡，但是Briar Summit的每個人都知道它會回來。