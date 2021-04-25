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奧斯卡派對舉辦酒店被辭員工抗議　要求返回工作崗位

好萊塢訊
位於好萊塢的Chateau Marmont酒店。（谷歌地圖）
位於好萊塢的Chateau Marmont酒店。（谷歌地圖）

隨著奧斯卡周末的到來，超過百名被Chateau Marmont酒店辭退員工聚集在Chateau Marmont酒店抗議。而該酒店是奧斯卡派對舉辦地。被辭退員工連日的抗議獲得不少好萊塢明星支持。

就在前一天，前奧斯卡提名導演Aaron Sorkin停止了電影「Being the Ricardos」在Chateau Marmont酒店的拍攝，以表達對抗議者的支持。該電影主演包括Nicole Kidman和Javier Bardem。

抗議者應奧斯卡頒獎主題，為那些服務了酒店幾十年的員工「頒獎」。抗議者在24、25兩天有各種活動來吸引大眾注意力。

抗議組織者UNITE HERE local 11副主席Kurt Petersen說，「我們讚揚Aaron Sorkins，Martin Sheen，Amanda Seyfried等眾多名人的支持。好萊塢已正式拋棄Chateau Marmont酒店，除非酒店讓原來那些服務員，清潔工返回工作崗位。」

在酒店工作26年的大廳服務員（bellman）Walter Almendarez表示，「我從來沒想過自己會領導抗議活動，但是我意識到我必須為了我，家人和同事們奮鬥。」

抗議者督促酒店讓老員工返回工作崗位，並要求酒店不管員工的性別、種族、背景，都被以尊嚴以待。

因為疫情，Chateau Marmont酒店一年前解僱了200多名員工，包括為酒店工作了幾十年的員工。員工隨即沒有了收入來源和醫療保險。該酒店位於好萊塢日落大道上，常為奧斯卡頒獎禮後排隊舉辦地。

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