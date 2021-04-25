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身穿防彈衣拒從警命並倒車撞警車　洛縣男子被擊斃

記者啟鉻／綜合報導
案發現場。（視頻截圖）
案發現場。（視頻截圖）

據NBC4報導，南加洛杉磯市警局24日（周六）在好萊塢日落大道（Sunset Bl.）將一名男子擊斃，該男子身穿防彈衣，拒絕服從警方命令，倒車撞擊警車。

據洛市警局警探Meghan Aguilar表示，洛杉磯市警局好萊塢區分局當天午後接到報警，一名男子身穿防彈衣，在日落大道上行駛時直接插到一輛警車前，然後踩剎車倒車撞擊警車。當時嫌犯與警員都離開車，嫌犯將右手向後拉，似乎拿著什麼東西，並不服從警員命令。嫌犯並開始倒數3、2、1，接著開始將右手拉到前面時，警員開槍射擊。該槍擊案發生在當日午後2時37分。嫌犯當場死亡。

媒體於當日午後2時45分趕到案發現場時，現場留有不少血跡，嫌犯遺體上則有白色遮蓋物。案發的日落大道、也是世界著名的街路，因這起槍擊案在Fairfax路附近雙向交通臨時管制，現場聚集不少警員。當時警探正等待搜查令獲准檢查死者車輛，同時部分警員在現場蒐集其它證據。交通限制至當晚6時恢復正常。

目擊者看到現場一輛黑色轎車，車身上貼有不少貼紙，車尾保險槓撞到一輛警車前部。警車一側玻璃發生破損。警方表示，會在45天時間內對案件視頻關鍵部分進行通報，希望會提供槍擊案更進一步細節。

槍擊 洛杉磯 好萊塢

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