洛杉磯縣664萬人接種第一劑疫苗 本周末接種無需預約

洛杉磯縣疫苗接種取得重大進展，防疫效果顯著效果大大提升。（洛杉磯縣衛生局提供）

施打疫苗 對於預防和結束新冠病毒（COVID-19）大流行是安全、有效和至關重要的。從本週末起，洛杉磯 縣公共衛生局將在所有縣府運作的疫苗接種點，提供無需預約的現場疫苗接種服務，並且持續供應。凡在洛杉磯縣居住或工作的16歲及以上的任何人都可以來接種疫苗，但16歲和17歲的青少年必須由父母或監護人陪同，疫苗註冊可在現場完成。

洛杉磯縣公衛局（Los Angeles County Public Health）24日公布的COVID-19相關數據，只有16例新增死亡例和443例新確診病例。在16例死亡案例中，有五例死者年齡在80歲以上，有四例年齡在65至79歲之間，三例年齡在50到64歲之間，還有四例年齡在30到49歲之間。這個數據也是疫情爆發以來，感染人數和死亡人數的最低點。

顯著降低感染COVID-19病毒或因感染死亡的最佳方法就是接種疫苗。目前所有三種COVID-19疫苗都是預防感染和嚴重疾病的強大工具。接種疫苗者越多，死亡者就越少。即使那些已經感染COVID-19並且已經康復者，仍然需要接種疫苗才能獲得完整和持久的保護。

最新數據顯示，截止4月20日，洛杉磯縣已有664萬1945人接種了一劑疫苗，其中238萬7785人接種了第二劑疫苗，達到了完全免疫的效果。總體而言，在16歲及以上的縣居民中，有48％的人至少接種了一劑疫苗，比前一周增加了4％，並且有30％的居民已經落實了完全的疫苗接種。 在65歲及以上的人群中，有75％接受了至少一劑，並且60％已完全接種疫苗。

此外，疾病預防控制中心（CDC）最近確認，在近9000萬美國 人接種了對新冠病毒具有完全保護作用的疫苗後，僅有不到0.007％的人又被感染，疫苗正在按照預期發揮作用。

本週CDC研究人員的新證據表明，在懷孕期間接種COVID-19疫苗也是安全的。美國生殖醫學學會也為懷孕者接種疫苗背書，這項結論也是建立在評估了多個月的證據基礎上。

在4月24日，洛杉磯縣有453名COVID-19患者住院，其中23％在重症監護病房。24日在對近641萬4000人的測試結果顯示，其中18％測試呈陽性。每日檢查陽性率為0.7％。 迄今為止，洛杉磯縣累計確診123萬1163例COVID-19病例，以及死亡23,775人。