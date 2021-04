地球日 華生環保圖書亞馬遜上市

爾灣12年級華裔學生齊文弋和同學Anna Padilla合作完成的環保圖書《Susie and the Sea》本周末在亞馬遜上市,為今年「地球日」添磚加瓦。(家長提供)

爾灣 12年級華裔 學生齊文弋(Elaine Chi)和校友Anna Padilla合作完成的環保圖書《Susie and the Sea》本周末在亞馬遜 上市,為今年「地球日」添磚加瓦。

位於爾灣的太平洋私立學校Pacific Academy,這學期的專案學習題目是「社會正義」,該校12年級華裔學生齊文弋和11年級西裔學生Anna Padilla,決定一起寫一本兒童書,探討環保正義。她們花了兩個月的時間,齊文弋負責插圖,Anna Padilla負責文字,最終完成18頁的《Susie and the Sea》,教導兒童減少垃圾、資源回收的環保觀念,以及每個人都可以盡一分力讓生活環境更美好。該圖書本周五開始在亞馬遜上架。

《Susie and the Sea》的故事是講一個住在海邊的小女孩Susie,知道她的朋友家的海灘因為充滿垃圾,小孩都不能在海裡游泳,決定動員社區一起努力把垃圾清除,多年後,孩子們又可以在海邊戲水了。這本書的插圖活潑可愛,手寫的文字充滿童趣,大大拉近作者和讀者距離。

12年級齊文弋,此次是在大學申請的忙碌期間,花了一個多月的時間一筆一畫完成圖書。齊文弋的母親Kelly表示,女兒從小的夢想就是創作兒童書,這本書結合了她對環保的熱情和創作兒童書的夢想。她在高中成立Eco Friendly社團,花了一年時間募款裝設能在水瓶灌水的飲水器,訂購不鏽鋼餐具,讓全校師生午餐不再使用瓶裝水和一次性餐具。

除了長期長年投注於環保義工,齊文弋學業成績也非常優秀,GPA 4.95,全校第一名,學校學生會會長,今年大學申請到達特茅斯、Williams、Pomona College、USC、UCLA、UC Berkeley等名校,她選擇學習環境工程,輔修藝術。

Kelly表示,這本書的全部收入將捐環保非營利組織Surfrider Foundation、The Ocean Conservancy, and Oceana。