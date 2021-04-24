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阿罕布拉市議會議禁菸 商家憂掉生意

記者邵敏／阿罕布拉市報導
阿罕布拉市討論禁菸議題，商家有異議。(unsplash.com)
阿罕布拉市討論禁菸議題，商家有異議。(unsplash.com)

華人社區阿罕布拉市議會近日展開禁菸議題討論，該地方法規若通過執行，阿罕布拉市一些公共區域包括戶外用餐區將全面禁菸，同時將禁止銷售調味菸草製品。

目前，市議會已製定相關細則，禁菸條令一旦生效，阿市所有銷售菸草產品的店家，包括銷售電子菸，在2022年1月1日前必須獲得阿市菸草零售執照，並要求每年更新。同時，在2022年1月1日之後，阿市將禁止銷售調味菸草製品和吸毒用具。此外，擴大禁菸範圍，包括戶外用餐區、公共活動區、人行道、以及距離一些建築20英尺之內禁止吸菸。

「阿市孩子8年級的就有抽菸，高中生抽菸更多，如果這麼小就染上菸癮，危害很大。」阿市華裔議員黃幼平（Katherine Lee）說：「各種調味菸草吸引了很多學生，禁止銷售調味菸草製品主要就是想保護我們的孩子。」

伍小姐是阿市vally大道上一家菸草店的店主，她認為禁止銷售調味菸草製品不合理，對商家不公平。 「條例規定，水果味電子菸不能賣，薄荷味捲菸也不能賣，我們店將失去2成收入，新冠疫情已導致菸草店生意很差，這個規定會讓我們店家更慘。」

據伍小姐介紹，她的一名客人表示：「我抽菸已經40多年，一直都抽薄荷菸，如果不讓我們在阿市買，那我們就只能去旁邊的城市買。」

伍小姐還說：「對於學生，若無身分證明已過21歲，我們不會賣菸給他們，但孩子還是會通過大齡朋友來買，這不是我們的過錯，為何現在要我們承擔責任。」

對於擴大公共場所的禁菸區域，黃幼平指出：「二手菸危害很大，為保護一些民眾利益，我們希望限制公共場所吸菸區域。」黃幼平認為目前條例的細節規定是合理的，「不是說不讓菸民抽菸，只是需要在一些特定場所抽菸，不要影響到不吸菸的民眾。比如公寓房東，餐廳業主可以指定一個地方讓人們抽菸。」

「我感覺條例太嚴格，餐廳外面、公寓門口都不能抽菸，那讓菸民去哪兒抽，根本就沒有地方抽菸，房東也不會專門設置一個地方讓房客抽菸的。」伍女士還說，近日她對買菸的客人做了個民意調查，200多名客人都簽字不同意禁菸條例。

阿罕布拉市議會4月26日週一將繼續討論禁菸條例細則，並進行第一輪投票，5月進行第二輪投票最終決定是否通過禁菸議題，市議會對大眾公開，居民可參加發表自己的意見。

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