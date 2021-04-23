南加西敏市警員涉嫌拳擊女嫌臉部被路人手機錄下

路人手機錄像顯示，橙縣西敏市（Westminster）22日在一次執法行動中，一名警員涉嫌毆打一名女嫌犯的臉部。（視頻截圖）

一名路人的手機 錄像顯示，橙縣 西敏市（Westminster）一名警員，22日涉嫌拳擊了一名女嫌的臉部，但被兩名同僚警察 攔阻。警局表示，該女子涉嫌毆打了另一名試圖營救狗狗的女性，不過整體事件仍在調查中。

橙縣警局表示，警局正在進行內部調查，目前還不清楚被拍到的警察身份。該事件發生在21日下午4點左右，位於Locust街14100街區。

警局在一份書面新聞稿中稱，在嫌犯女子強烈反抗時，這位警察用拳頭擊打了她的臉部兩次，但有兩名同僚警察阻止了他，避免了勢態升級。

警方聲明還表明，這名婦女涉嫌毆打一名警察，但未提供該女如何毆打警察的細節。

該則視頻在社交媒體上廣為流傳，顯示這名婦女試圖站起來，而警察則給她戴著手銬讓她坐在路邊。她試圖站起來時，兩名警察將她按倒在地。

儘管視頻角度可能很難準確看到事情全貌，但這名婦女似乎短暫嘗試扭動並抬起一隻腿。就在她移動腿部時，其中一名警察用右手向她的臉上揮拳兩次。

目擊者Sandy Armenta拍攝並發布了手機視頻，她表示，這名婦女曾踢過警察一次，那是警察開始對她進行拳打的時候。

警方說，這名婦女確認為西敏市34歲居民Ciomara Garcia，她涉嫌毆打另一名試圖營救一隻跑到街上的狗狗的女性。Ciomara Garcia當時表現受藥物影響而神誌不清，警方叫來了救護車。被捕後她在醫院接受評估後，沒有受傷報告。

有人向警方主管提供該事件的手機錄像。警方新聞稿稱，警方將該事件描述為嚴重事件。

當這則視頻發佈到Instagram時，點讚最多的是讚許攔阻該警察拳擊嫌犯的兩名同僚。一人寫道，「尊重這兩名警察阻止了毆打嫌犯的事實」，而另一人則評論說：「至少其他警察並沒有放任自流。」

警方說，Garcia因故意破壞公物而被捕入獄。她涉嫌毆打他人，受到藥物的影響，拒捕和毆打警察。