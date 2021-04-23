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氣候變遷全球峰會 加州支持拜登減碳目標

記者丁曙／洛杉磯報導
全球氣候峰會旨在保護人類綠色家園。（視頻截圖）
全球氣候峰會旨在保護人類綠色家園。（視頻截圖）

2021年氣候變遷全球領導人視訊氣候峰會22日開幕，拜登總統宣布美國將在10年內減少一半溫室氣體排放量。加州州長及地方政府和環保團體皆表支持，同心協力打造綠色家園。

影音來源：民主黨委員會；後製：記者丁曙

拜登總統的減排目標包括，以2005年為基準，在2030年之前將溫室氣體減排50%到52%；2050年之前達成淨零碳排；2035年前電力無碳零污染；支持節能減排型交通工具、大眾運輸及建築物。

在前總統川普主導下，美國於2020年11月退出了巴黎氣候協定。拜登今年1月上任後，立即宣布重新加入巴黎氣候協定。此次峰會，40國領導人在線上齊聚，首個議程為「全球暖化控制在攝氏1.5度之內」，各國領導人分別闡述挑戰、努力與目標。

加州州長紐森（Gavin Newsom）23日發表聲明，響應拜登總統為美國製定的新的溫室氣體減排目標，他表示，讚揚拜登總統對各州和城市建立領導力的聲明，宣布在2050年之前實現淨零排放的路線，並確立了減少溫室氣體排放的目標，旨在實現比2005年減少50％以上的目標。到2030年，在整個經濟範圍內實現溫室氣體零污染。新目標將使美國走上了創造和保留高質量工作的道路，確保了美國在清潔能源技術方面的領導地位，並且避免了氣候變化的嚴重影響。

紐森同時指出，加州的氣候政策和計劃已經削減了碳排放量，創造了就業機會，促進了創新，並促進了美國乃至全世界的夥伴關係，同時優先考慮公共衛生和公平。加州已經超額完成了2020年減少溫室氣體排放的目標，比原計劃提前了四年，同時使經濟增長了26％。加州是美國第一個實施逐步淘汰計劃的州，到2035年結束汽油動力汽車的銷售，同時與主要汽車製造商建立合作夥伴關係，實現宏偉目標。有了全國公認的能源效率標準，加州人現在的能源使用量比美國人平均水平低31％，家電和建築的能源效率標准在過去40年中為消費者節省了1000億美元。

爾灣副市長金太美指出，氣候變化是真實的，是人類面臨的最大的生存威脅。她正在努力確保爾灣市在環境可持續發展和管理領域處於領先地位。美國有機會成為真正的綠色城市的全球領導者，她支持採取積極行動，使市政設施成為創新和能源效率的典範。她致力於保護開放空間，並採取大膽的步驟使爾灣100％的能源獨立，使爾灣成為真正的綠色城市。

加州環保記者協會（Society of Environmental Journalists）指出，在此次全球氣候峰會上，拜登政府正在尋求通過設定新的碳減排目標，控制全球氣候變化，重新回到世界的領導地位。但是，這種領導地位會轉變為保護人民，包括國內外邊緣化社區的環境政策變化嗎？將於本月26日舉辦氣候研討會，概述拜登就職以來的聯邦氣候變化活動，並且聽取商業、環境正義和氣候青年運動領袖的意見。

氣候變遷使家園變成水鄉澤國。（視頻截圖）
氣候變遷使家園變成水鄉澤國。（視頻截圖）
太陽能發電取代煤碳火力。（視頻截圖）
太陽能發電取代煤碳火力。（視頻截圖）
氣候變遷導致山火頻繁。（視頻截圖）
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風力發電減少碳排放。（視頻截圖）
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美國 拜登 加州

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