周本立立法規劃 反仇恨犯罪 擴大定義 加重罰金

周本立立法規劃，反仇恨犯罪，擴大州法定義，加重罪犯罰金。（記者丁曙／攝影）

加州 民意代表每年都要提出立法規劃，今年立法的一大特點是制止仇恨犯罪 。代表聖蓋博谷選區的加州眾議員周本立 （Ed Chau）提出了六類22項立法提案，其中，維護公共安全、反仇恨犯罪特別是針對亞太裔（AAPI）的仇恨犯罪列為重點和首位。

周本立在「公共安全」類提出了「仇恨犯罪」（AB 28， Hate Crimes），擬擴大加州法律有關仇恨犯罪定義的範圍，加重罪犯的罰金，用於資助種族和諧的項目。周本立表示，過去一年，人們看到了針對亞太裔社區的仇恨犯罪大量增加，針對老年人和婦女的恐怖襲擊很多。如果要有效解決仇恨引起的暴力行為，需要通過擴大仇恨犯罪的定義來加強加州法律，使起訴肇事者更容易，同時希望為種族或族裔敏感性項目提供資金減少偏見和歧視。AB 28將通過擴大對州法中構成仇恨犯罪的定義，增加對種族或族裔敏感性計劃，或在民權領域提供類似的培訓資金，來應對仇恨犯罪的上升。

在「隱私與消費者保護」類，周本立提出十條相關法案，強化了保護消費者的隱私權，例如AB 694 車輛管理局（DMV）出售記錄法，禁止 DMV 出售車輛登記和駕照信息。再如，AB 1252數碼健康體系法 ，將「數碼晶片」在內的數碼設備納入數碼健康反饋範圍內，確保通過這些數碼健康設備取得的病人私隱資訊，受到醫療隱私保護法案的保障。要求數碼健康設備的製造商配備相應的安全設施，保護這些設備和設備上的資料信息。

在環境保護類，配合當前全球領袖氣候峰會，提出AB 39加州與中國氣候合作研究，控制碳排放量，以便全方位高層快速的解決氣候變化的問題。還有AB 697「森林資源保護法」，建立一個加州項目，協助聯邦快速有效保護森林，減低山火風險。

除了實體立法，周本立還提出四項眾議會決議案（ACR），其中ACR 55「紀念1871年華埠大屠殺」（Chinese Massacre of 1871） ，以今年 10 月 24 日是該歷史事件150 周年紀念日，紀念在洛杉磯因種族仇恨被無辜大屠殺的華人，教育民衆不忘歷史，反對種族歧視，消除種族仇視。