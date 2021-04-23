我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登6月中旬訪歐 將參與G7、北約與歐盟峰會

可口可樂前工程師盜商業機密 傳涉中國「千人計畫」

周本立立法規劃 反仇恨犯罪 擴大定義 加重罰金

記者丁曙／洛杉磯報導
周本立立法規劃，反仇恨犯罪，擴大州法定義，加重罪犯罰金。（記者丁曙／攝影）
周本立立法規劃，反仇恨犯罪，擴大州法定義，加重罪犯罰金。（記者丁曙／攝影）

加州民意代表每年都要提出立法規劃，今年立法的一大特點是制止仇恨犯罪。代表聖蓋博谷選區的加州眾議員周本立（Ed Chau）提出了六類22項立法提案，其中，維護公共安全、反仇恨犯罪特別是針對亞太裔（AAPI）的仇恨犯罪列為重點和首位。

周本立在「公共安全」類提出了「仇恨犯罪」（AB 28， Hate Crimes），擬擴大加州法律有關仇恨犯罪定義的範圍，加重罪犯的罰金，用於資助種族和諧的項目。周本立表示，過去一年，人們看到了針對亞太裔社區的仇恨犯罪大量增加，針對老年人和婦女的恐怖襲擊很多。如果要有效解決仇恨引起的暴力行為，需要通過擴大仇恨犯罪的定義來加強加州法律，使起訴肇事者更容易，同時希望為種族或族裔敏感性項目提供資金減少偏見和歧視。AB 28將通過擴大對州法中構成仇恨犯罪的定義，增加對種族或族裔敏感性計劃，或在民權領域提供類似的培訓資金，來應對仇恨犯罪的上升。

在「隱私與消費者保護」類，周本立提出十條相關法案，強化了保護消費者的隱私權，例如AB 694 車輛管理局（DMV）出售記錄法，禁止 DMV 出售車輛登記和駕照信息。再如，AB 1252數碼健康體系法 ，將「數碼晶片」在內的數碼設備納入數碼健康反饋範圍內，確保通過這些數碼健康設備取得的病人私隱資訊，受到醫療隱私保護法案的保障。要求數碼健康設備的製造商配備相應的安全設施，保護這些設備和設備上的資料信息。

在環境保護類，配合當前全球領袖氣候峰會，提出AB 39加州與中國氣候合作研究，控制碳排放量，以便全方位高層快速的解決氣候變化的問題。還有AB 697「森林資源保護法」，建立一個加州項目，協助聯邦快速有效保護森林，減低山火風險。

除了實體立法，周本立還提出四項眾議會決議案（ACR），其中ACR 55「紀念1871年華埠大屠殺」（Chinese Massacre of 1871） ，以今年 10 月 24 日是該歷史事件150 周年紀念日，紀念在洛杉磯因種族仇恨被無辜大屠殺的華人，教育民衆不忘歷史，反對種族歧視，消除種族仇視。

仇恨犯罪 加州 周本立

上一則

速勝貸款推出 不查收入方案

延伸閱讀

追憶受害暴行 家屬淚控加州犯罪被縱容：司改走錯了方向

追憶受害暴行 家屬淚控加州犯罪被縱容：司改走錯了方向
議會通過 加州首位菲裔檢察長 邦塔自許「人民律師 」

議會通過 加州首位菲裔檢察長 邦塔自許「人民律師 」
疫期上網課 加州公校流失逾16萬學生

疫期上網課 加州公校流失逾16萬學生
湖床乾裂 北加兩縣發布乾旱緊急狀態

湖床乾裂 北加兩縣發布乾旱緊急狀態
「嬰兒搖晃症候群」有新研究 加州涉殺兒案男子獲釋

「嬰兒搖晃症候群」有新研究 加州涉殺兒案男子獲釋
議會通過 加州首位菲裔檢察長 邦塔自許「人民律師 」

議會通過 加州首位菲裔檢察長 邦塔自許「人民律師 」

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
如今電訊詐騙橫行。（美聯社）

個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬

2021-04-18 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點
購物者拒戴口罩店家報警 警員卻說「 店家報警愚蠢」

購物者拒戴口罩店家報警 警員卻說「 店家報警愚蠢」
紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生

紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生