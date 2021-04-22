餐飲店去年營業下滑 可申請聯邦補助最多1000萬可免還

拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）

眾所皆知餐飲業者受到新冠疫情 影響很大，拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國 救援法案中包含了一筆用於振興餐廳的基金，這筆286億元資金將作為餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) ，允許符合條件的餐飲業者向SBA申請。業者只要符合條件，最高可獲1000萬元；只要在兩年內用完取得基金，無須償還。這筆基金所得將不作為餐飲業者的收入繳稅。

餐飲業只要2020年營業額比2019年下滑，有機會向政府申請餐廳復興基金，取得中間的差額。會計師認為，這項消息對餐飲業者，是除了薪資保護計畫（PPP）的貸款外，另一波相當慷慨的金援救助，千萬不可忽視。餐廳復興基金預計4月底開放申請，呼籲華人 餐飲業者，備好資料，開放後立即申請。因為這波基金申請門檻低，估計將引來非常多餐飲業者瘋搶。

根據法案規定，任何餐廳、飲料店、甜品店、餐車、酒吧等提供餐飲酒水的店家，若在去年受到新冠疫情影響，導致2020年營業額比2019年下滑，可向政府申請這部分的差額，作為餐廳營運資金。業者在這項基金開放申請時，向聯邦小企業管理署（SBA) 網上申請，無須透過借貸方。會計師張青表示，SBA在開放申請時，將優先考慮發放基金給退伍軍人、女性業者所持有的餐飲企業。

他提到，餐飲業若是上市公司、在2020年3月13日餐飲實體店超過20間、有申請SVOG基金、不在美國經營店面、由政府或非營利組織經營的餐飲店、即將破產的餐飲店，均不符合申請RRF的資格。其他餐飲店只要2020年營業額比2019年下滑，都符合申請資格，申請條件算低。只要店家在2023年3月11日前花掉這項RRF金額，無須償還。

張青舉例說明，假設A店在2019年營業額為200萬元，2020年營業額受疫情影響降為50萬元，這次申請可取得150萬元差額基金。成功取得基金的餐飲業者，每家店面可取得最多500萬元基金。倘若一家小企業有多間分店，最多不能取得超過1000萬元的基金。

張青提醒華人餐飲業者，若想申請這項基金，最好將2019及2020年財務報表及資料整理好。屆時可自行上SBA網站申請，若有問題可找會計師協助申請。