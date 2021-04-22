加州CSU和UC兩個大學系統師生 今秋返校前需打完疫苗

CSU系統大學及UC系統大學共33所學校，加上今秋新進的學生及員工共超過100萬人。（本報檔案照）

加州州立大學（CSU）、加州大學 系統（UC）22日宣布，要求所有回歸校園上課的師生，都必須完成疫苗 接種。不過這項規定不會立即生效，預計將待聯邦食品暨藥物管理局（FDA ）完全批准（full approval）其中一種或是更多種的新冠疫苗，且疫苗已廣泛普及，或者是在今秋學期開始時才啟動新規，總之要以發生較晚的那一種情形做為啟動新規的時間。

目前新冠疫苗的批准是FDA在「緊急」狀況下才批准使用的。

根據疫苗批准情況，目前輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）的新冠疫苗，都已在

被稱為第三階段的功效試驗，隨時可望向FDA申請安全使用的完全批准。CSU及UC系統的層峰們表示，這項規定仍得與師生代表討論，進而協助各校師生接種疫苗。若學生因身體或信仰緣故，無法接種疫苗，將不適用於這項規定。

據悉，CSU系統大學及UC系統大學共33所學校，加上今秋新進的學生及員工共超過100萬人，需要周詳的計畫與安排。加州社區大學校長Eloy Ortiz Oakley指出，加州現在16歲及以上的成人均可接種疫苗，鼓勵大家打疫苗，保護自己也保護他人。