聯邦法官要求洛縣、洛市府限時替遊民安置 縣府上訴

針對洛杉磯聯邦法官卡特日前下令，要求洛縣和洛市政府必須在未來180天之內，也就是10月18日之前為洛市遊民巷和市中心無家可歸的遊民，提供庇護場所一事，洛縣政府已於21日周三晚向第9巡迴上訴法院提出上訴通知書。（本報檔案照）

正如預期，針對洛杉磯 聯邦法官卡特(David Carter)日前下令，要求洛縣 和洛市政府必須在未來180天之內，也就是10月18日之前為洛市遊民巷(Skid Row)和市中心無家可歸的遊民，提供庇護 場所一事，洛縣政府已於21日周三晚向第9巡迴上訴法院提出上訴通知書。

在長達三頁的上訴通知書僅聲明該縣正上訴法官卡特頒布的強制命令，該命令設定時間表，要求洛市和洛縣針對遊民巷裡的單身女性和無人陪伴的兒童，必須在90天內為他們提供安置場所，同時必須在10月18日之前為市中心的每個遊民提供庇護場所。

官員們相信目前有數千人住在遊民巷的街道上。根據洛杉磯無家可歸服務局的說法，去年該地區有1400多人接受了臨時住所。

法官卡特的命令長達110頁，其中要求審查洛市和洛縣近年來為應對危機花費的所有公共資金。洛市府和洛縣府律師都認為他的命令授權的任務範圍過於廣泛，難以管理，並且有可能推翻地方政府處理無家可歸者的長期計劃。

美聯社報導，卡特在臨時禁制令上，嚴厲譴責政府官員無能處理前所未見的遊民問題，使無家可歸者到處安營紮寨的現象，滲入洛杉磯的每一個鄰里。卡特說，儘管歷年來，相關單位作出許多承諾、獲得許多經費、提出許多計畫，但年復一年，這種可恥的現實並未改善，洛杉磯街頭的遊民卻越來越多，而且更多的遊民死在街頭。

洛市市長賈西提19日才宣布，計畫撥款10億元處理遊民問題。法官卡特20日下令，這10億元必須放在公證帳戶內，專款專用，並且制定有效的開支計畫，於七天內向呈報給法庭。

法官下令，洛市審計官檢查每一筆用於遊民的公款去處，包括2016年洛市通過提案，在十年內安置1萬名遊民的住宅計畫。