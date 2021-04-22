南加家長要求學區公開支持反仇恨亞裔 學區選擇無為

卡畢斯壯諾（Capistrano）聯合學區。（下載自學區推特）

南加州橙縣的卡畢斯壯諾（Capistrano）聯合學區 下周一起恢復小學生五天到校上課，但學區拒絕公開聲明支持亞裔 學生，21日晚上的學區教委會中，20多位家長、學生紛紛發言，要求學區發佈反仇恨亞裔的公開聲明。

卡畢斯壯諾學區是加州最早讓學生回教室上課的學區之一，學區亞裔學生比例不到10%。由卡畢斯壯諾學區高中生組成的CUSD Against Racism，在過去幾個月中，透過社交媒體收集學區內發生的800多件仇恨少數族裔事件。在家長及學生不斷施壓下，卡畢斯壯諾學區通過設立跨文化學習計畫（Cultural Proficiency Plan），並將自下學年起，新增族裔研究課程。

但是，在21日教委會議上發言的家長及學生認為，學區未能公開譴責仇恨亞裔行為，特別令亞裔感到失望。很多亞裔學生都體驗到，家裡長輩和親友因擔心受攻擊，不願單獨外出。當他們自己受到不平等的歧視時，也不想聲張，只能默默承受，這將對亞裔學生的心理產生負面影響。學區應公開聲明支持亞裔學生，當學生在校園中有安全感時，才有可能自在的學習成長。

兒子就讀該學區三年級的華裔家長Priscilla Huang表示，亞裔學生返校上課之後，經常遭受直接或間接的歧視，一名五年級的華裔女生，在校門口家長接送區，受到一群男生當面高喊新冠病毒，那名女生向一旁負責維持秩序的老師求救，老師卻沒有採取任何行動。不久前也有新聞報導稱，住在Ladera Ranch的華人家庭夜半受青少年搔擾，靠鄰居組隊看守才遏止仇視華人的攻擊，而Ladera Ranch就在卡畢斯壯諾學區內。

她要求卡畢斯壯諾學區公開聲明支持亞裔，並提供相關資源，協助亞裔家長在面對仇恨亞裔的環境中，多與子女討論此事，也希望學區加強對學生的心理輔導。

卡畢斯壯諾學區認為沒有必要特別發佈支持亞裔的聲明，兒童心理學家Caroline Lee在教委會中發言指出，亞裔社區受到集體的攻擊與創傷，就如同你有三個小孩，其中一人因受傷而哭泣，父母是否要優先安撫受傷的孩子？

Tesoro高中學生Stephanie Hu也表示，新冠疫情而引發仇視亞裔的攻擊事件，她外出時也小心不講華語，以免引起注意。她看到爾灣學區發表支持亞裔的聲明，而卡畢斯壯諾學區卻保持沈默，等於接受種族歧視 的存在，讓族裔不平等繼續下去。